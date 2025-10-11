मुकेश सहनी की 'नाव' डुबाने के लिए एनडीए ने मैदान में उतारे चार 'महारथी'

प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के साथ अब एनडीए और आइएनडीआइ अपनी-अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गया है। हर सीटों पर समीकरण के हिसाब से रणनीति बन रही है। इसी कड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव में साथ रही मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआइपी के आइएनडीआइ में जाने से उसकी भरपाई एनडीए ने किया है, ताकि निषाद वोटों का संतुलन बना रहे।

इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, राज्य के दो मंत्रियों हरि सहनी एवं मदन सहनी के साथ चौथे नेता अजय निषाद को एनडीए ने जोड़ लिया है। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर अजय निषाद भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। करीब डेढ़ साल के बाद उनकी भाजपा में वापसी हो गई। माना जा रहा है कि इस चौकड़ी से उत्तर बिहार की करीब डेढ़ दर्जनों सीटों पर निषाद वोटों को साधने में आसानी होगी। बिहार की जातीय गणना के अनुसार राज्य में निषाद की आबादी करीब 34 लाख है। यह कुल जनसंख्या का 2.36 प्रतिशत है। यदि इनकी उपजातियों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 55 से 60 लाख हो जाता है। यह राज्य की आबादी का करीब पांच प्रतिशत है। हालांकि इस आंकड़ा को कम बताने की बात मुकेश सहनी एवं अन्य नेतागण करते हैं।

उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और कोसी में सहनी मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में कई सीटों पर कम अंतर से हार-जीत हुई थी। वीआइपी के आइएनडीआइ में जाने से निषाद वोट को संतुलित करने के लिए एनडीए इस चौकड़ी का इस्तेमाल करेगा। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी, बोचहां, मीनापुर, साहेबगंज और औराई विधानसभा सीटों पर निषाद वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा भी तीन-चार सीटों पर भी इस वोटरों की संख्या भी समीकरण को प्रभावित करने वाली है। यही कारण था कि पिछले चुनाव में वीआइपी ने एनडीए खाते से मिली अपने हिस्से की दोनों सीटें बोचहां और साहेबगंज जीत ली थी।