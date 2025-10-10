Bihar Assembly Election 2025: अजय निषाद की भाजपा में घर वापसी, पटना में फिर थामा कमल
Bihar Assembly Election 2025: पूर्व सांसद अजय निषाद ने फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने पटना में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ उनकी पत्नी रमा निषाद ने भी भाजपा की सदस्यता ली।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: एक ओर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं नेताओं का एक दल से दूसरे में जाने का क्रम भी चल रहा है। वहीं कुछ घर वापसी भी कर रहे हैं। पूर्व भाजपा सांसद अजय निषाद ने फिर से भाजपा की सदस्या ग्रहण कर ली है।
अजय निषाद के साथ रमा निषाद ने भी भाजपा की सदस्यता ली। अजय निषाद दो बार मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट कटने के बाद वे पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। डा.राजभूषण निषाद ने जीत हासिल की थी।
पूर्व भाजपा सांसद अजय निषाद दो बार मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस में थे। हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी रमा निषाद के साथ भाजपा में घर वापसी की है। अजय निषाद का राजनीतिक सफर उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है।
उनके पिता जय नारायण प्रसाद निषाद तीन बार लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अजय निषाद की भाजपा में वापसी को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभावना है कि उन्हें या उनकी पत्नी को मुजफ्फरपुर के किसी सीट से टिकट मिल सकता है।
#WATCH पटना (बिहार): मुजफ्फरपुर से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। pic.twitter.com/0PgTYNqcas— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 10, 2025
