त्रिकोणीय संघर्ष में फंसता प्रत्याशियों का भाग्य, मुजफ्फरपुर की इस सीट पर रोचक मुकाबला

प्रमोद कुमार,मुजफ्फरपुर। शहर से सटे पश्चिमी भाग में स्थित कांटी विधानसभा क्षेत्र कांटी प्रखंड की 21 एवं मड़वन की 14 पंचायतों के अलावा कांटी नगर परिषद को मिलाकर बना है।

थर्मल पावर के कारण अपनी खास पहचान रखने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3.17 लाख है। इसमें पुरुष मतदाता 1.67 लाख एवं महिला मतदाता 1.49 लाख हैं।

कांटी विधानसभा के इतिहास को देखें तो यहां प्रत्याशियों की भाग्यरेखा त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती रही है। पिछले पांच विधानसभा चुनावों की बात करे तो यहां कभी आमने सामने का मुकाबला नहीं हुआ।

वर्ष 2005 फरवरी के विधानसभा चुनाव में लोजपा प्रत्याशी अजीत कुमार, राजद प्रत्याशी मो. जमाल एवं भाजपा उम्मीदवार अरविंद कुमार सिंह के बीच पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था।

उसके बाद 2010 के चुनाव में जदयू उम्मीदवार अजीत कुमार, राजद उम्मीदवार मो. इसराइल मंसूरी एवं निर्दलीय अशोक चौधरी के बीच मुकाबला हुआ।

वहीं 2015 में हम सेकुलर के अजीत कुमार, राजद के मो. परवेज आलम एवं निर्दलीय अशोक कुमार चौधरी के बीच मुकाबला हुआ।

पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में भी जदयू के मो. जमाल, राजद के इसराइल मंसूरी एवं निर्दलीय अजीत कुमार के बीच मुकाबला हुआ।

अब तक हुए 16 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के यमुना प्रसाद त्रिपाठी (1952, 1957 एवं 1962) के अलावा नलिनी रंजन सिंह ( 1980- एसयूसीआई, 1985-एसयूसीआई और 1990-जनता दल) एवं अजीत कुमार यहां से ( 2005 फरवरी - लोजपा, 2005 अक्टूबर - जदयू एवं 2010 - जेडीयू ) हैट ट्रिक लगा चुके हैं।