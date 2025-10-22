Bihar Assembly Election 2025: क्यों मुजफ्फरपुर और कुढ़नी सीट पर दो-दो ईवीएम से कराए जाएंगे चुनाव?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Election 2025 / Bihar chunav 2025 / Bihar vidhan sabha chunav 2025: जिले के 11 विधानसभा सीट पर 130 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को चार निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया। इसमें गायघाट से रविंद्र कुमार, कुढ़नी से अखिलेश कुमार तिवारी, पारू से किशोर कुणाल और साहेबगंज से मो. मोकीम शामिल हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मुजफ्फरपुर और कुढ़नी विधानसभा से सर्वाधिक 20-20 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां पर दो-दो ईवीएम से मतदान होगा। सबसे कम औराई विधानसभा में सात उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी के साथ सभी उम्मीदवारों को सिंबल उपलब्ध करा दिया गया है। मंगलवार से सभी चुनाव प्रचार में जुट गए। छह नवंबर को जिले के सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना की तिथि निर्धारित है। पांच नवंबर को मतदान कर्मी और सुरक्षा बल ईवीएम समेत अन्य सामग्री लेकर बूथों की ओर रवाना हो जाएंगे। इसके लिए एमआइटी, आरडीएस और जिला स्कूल में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है।

155 प्रत्याशियों ने किया था नामांकन जिले के सभी विधानसभा सीटों से कुल 155 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इन नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई। इसमें 21 नामांकन स्क्रूटनी के बाद रद कर दिए गए। इसके बाद 134 प्रत्याशी शेष रह गए थे। इसमें से चार ने नाम वापस ले लिया। अब 130 उम्मीदवार चुनाव में जोर-आजमाइश करने को तैयार हैं।

चार सौ से अधिक सीसीए-3 की कार्रवाई प्रेस वार्ता में मौजूद एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के मद्देनजर आठ हजार से अधिक असामाजिक तत्वों से बांड भरवाया गया है। जबकि चार सौ से अधिक सीसीए-3 (क्राइम कंट्रोल एक्ट) की कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा कि जिले के सभी चेकपोस्टों पर सघन जांच अभियान चौबीसो घंटे चलाया जा रहा है। दूसरे जिले से आने और इधर से जाने वाली सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है और इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है।

33 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट कुल मतदाताओं की संख्या 33 लाख छह हजार 987 है। इसमें 17 लाख 50 हजार 348 पुरुष और 15 लाख 56 हजार 552 महिला मतदाता हैं। जबकि 87 मंगलामुखी वोटर भी हैं। गायघाट में सबसे अधिक तीन लाख 21 हजार 978 जबकि सबसे कम सकरा में दो लाख 72 हजार 793 मतदाता हैं।

इन विधानसभा से ये उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव : गायघाट इशरत परवीन बसपा, कोमल सिंह जेडीयू, निरंजन राय राजद, अशोक कुमार सिंह जन सुराज, उमेश प्रसाद सिंह जनशक्ति जनता दल, कुणाल कुमार जन सहमति पार्टी, सुबोध कुमार सिंह निर्दलीय। औराई रमा निषाद भाजपा, शिव शंकर गुप्ता आम आदमी पार्टी, मो. आफताब आलम आजाद समाज पार्टी (कांसी राम), भोगेंद्र सहनी वीआइपी, अखिलेश कुमार निर्दलीय और हरिश्चंद्र प्रसाद यादव निर्दलीय। बोचहां डा. अभय कुमार आम आदमी पार्टी, अमर कुमार पासवान राजद, बेबी कुमारी लोजपा (रा), राहुल कुमार बसपा, उमेश कुमार रजक जन सुराज, जयमंगल राम राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, राजगीर पासवान बज्जिकांचल विकास पार्टी, दीपमाला देवी निर्दलीय। सकरा

अशोक कुमार बसपा, आदित्य कुमार जेदयू, उमेश कुमार राम कांग्रेस, राम सेवक पासवान एसयूसीआइ, रेणु कुमारी उर्फ रेणु पासवान जन सुराज, शिव नारायण समता पार्टी, सचिंद्र कुमार निर्दलीय, सतीश कुमार निर्दलीय। कुढ़नी केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा, विजयेश कुमार बसपा, सुनील कुमार सुमन राजद, अजय कुमार सहनी एसयूसीआइ, आलोक कुमार सिंह राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, मो. गुलाम मासूम जनशक्ति जनता दल, बैजू कुमार राय समता पार्टी, मो. अली इरफान जन सुराज, रोहित कुमार राइट टू रिकाल पार्टी, संजीत मांझी एसयूसीआइ, अरविंद कुमार निर्दलीय, गुलाब कुमार रजक निर्दलीय, दिनेश कुमार राय निर्दलीय, धर्मेंद्र कुमार निर्दलीय, प्रमोद कुमार शर्मा निर्दलीय, मनीष कुमार निर्दलीय, संजीत कुमार झा निर्दलीय, डा. संतोष कुमार निर्दलीय, सुमित कुमार झा निर्दलीय, सुरेश कुमार गुप्ता निर्दलीय।

मुजफ्फरपुर बालक नाथ सहनी बसपा, रंजन कुमार भाजपा, बिजेंद्र चौधरी कांग्रेस, मो. हसन आम आदमी पार्टी, अजय कुमार बज्जिकांचल विकास पार्टी, अमन कुमार झा एसयूसीआइ, अशोक कुमार झा गरीब जनशक्ति पार्टी, डा. अमित कुमार दास उर्फ एके दास जन सुराज, धनवंती देवी लोक चेतना दल, मनोज कुमार राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, शानू कुमार आजाद समाज पार्टी (कांसी राम), अवधेश प्रसाद सिंह निर्दलीय, आनंद पटेल निर्दलीय, कन्हैया कुमार निर्दलीय, चंद्रभूषण प्रसाद निर्दलीय, बासकीत कुमार शर्मा निर्दलीय, मो. शब्बीर अंसारी निर्दलीय, संजय कुमार निर्दलीय, संजय कुमार निर्दलीय, संजय कुमार केजरीवाल निर्दलीय।

कांटी अजीत कुमार जदयू, मो. इसराइल मंसूरी राजद, विवेक कुमार बसपा, आनंद कुमार झा लोक चेतना दल, कुमारी शीतल आजाद समाज पार्टी (कांसी राम), प्रांजल प्राकल्प किसान सुराज दल, लाल बाबू राय एसयूसीआइ, बीरेंद्र कुमार राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, सुदर्शन मिश्रा जन सुराज, अजीत कुमार निर्दलीय, मो. जफरुद्दीन निर्दलीय, रंजीत कुमार झा निर्दलीय, सुरेश कुमार गुप्ता निर्दलीय।

बरूराज अरुण कुमार सिंह भाजपा, नसीमा खातून बसपा, मो. अंजार राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, माधव भक्त एसयूसीआइ, राकेश कुमार वीआइपी, विद्यालाल सहनी लोक चेतना दल, संजय कुमार पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हीरालाल खाड़िया जन सुराज, अवधेश कुमार गुप्ता निर्दलीय, राजेश कुमार निर्दलीय, राजेश कुमार साह निर्दलीय, संतोष कुमार निर्दलीय।