    Bihar Assembly Election 2025: मतदाताओं के लिए कारगर 'हथियार' बनेगा सी-विजिल एप

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सी-विजिल एप मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा, जो धनबल और शराब के वितरण को नियंत्रित करेगा। जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि पिछले सर्वेक्षणों में जानकारी की कमी का पता चला था। मतदाता तस्वीरें और वीडियो अपलोड करके शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिस पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा निगरानी की जाती है, वोटर हेल्पलाइन एप भी सहायक होगा।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव में सी-विजिल एप मतदाताओं के 'हथियार' बनेगा। चुनाव में धनबल और शराब समेत नकदी वितरण के धंधे पर भी नियंत्रण करने में सफल साबित होगा।

    हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आयोग की ओर से कराए गए केएपी (नालेज एटीट्यूड प्रैक्टिस) सर्व रिपोर्ट जो सामने आई, वह चिंताजनक थी। सर्वे में पता लगा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को इसके बारे में जानकारी नहीं थी।

    इसे देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में इस एप के बारे में प्रचार-प्रसार और जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को इसके बारे में पता लगे और वे इस एप का उपयोग इस चुनाव में मतदाताओं को डराने-धमकाने या विभिन्न प्रलोभन देने वालों के विरुद्ध कर सकें।

    मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान इस एप और इसके संचालन के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसपर फोटो-वीडियो अपलोड करने के साथ शिकायत करने का भी विकल्प दिया गया है।

    अगर कोई व्यक्ति चुनाव में गलत कार्य होते देख उसकी तस्वीर डालकर इसके बारे में लिखकर शिकायत करेेगा तो सौ मिनट के अंदर टीम मौके पर पहुंचकर सत्यापन कर कार्रवाई करेगी। इस एप की मानिटरिंग आयोग की ओर से की जाती है।

    बताया गया कि एंड्रायड मोबाइल में सी-विजिल एप को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कर कोई भी व्यक्ति अपना आइडी बना सकता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति मतदाताओं को डराने-धमकाने का प्रयास करता है, धनबल का उपयोग करता है या शराब अथवा नकदी बांटता है तो तुरंत इस एप के माध्यम से शिकायत की जा सकती है।

    इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप भी इस दिशा में कारगर साबित होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भी इसकी व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार और जागरूक करने का निर्देश दिया है।