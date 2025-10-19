Bihar Assembly Election 2025: मतदाताओं के लिए कारगर 'हथियार' बनेगा सी-विजिल एप

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव में सी-विजिल एप मतदाताओं के 'हथियार' बनेगा। चुनाव में धनबल और शराब समेत नकदी वितरण के धंधे पर भी नियंत्रण करने में सफल साबित होगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आयोग की ओर से कराए गए केएपी (नालेज एटीट्यूड प्रैक्टिस) सर्व रिपोर्ट जो सामने आई, वह चिंताजनक थी। सर्वे में पता लगा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को इसके बारे में जानकारी नहीं थी।

इसे देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में इस एप के बारे में प्रचार-प्रसार और जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को इसके बारे में पता लगे और वे इस एप का उपयोग इस चुनाव में मतदाताओं को डराने-धमकाने या विभिन्न प्रलोभन देने वालों के विरुद्ध कर सकें।

मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान इस एप और इसके संचालन के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसपर फोटो-वीडियो अपलोड करने के साथ शिकायत करने का भी विकल्प दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव में गलत कार्य होते देख उसकी तस्वीर डालकर इसके बारे में लिखकर शिकायत करेेगा तो सौ मिनट के अंदर टीम मौके पर पहुंचकर सत्यापन कर कार्रवाई करेगी। इस एप की मानिटरिंग आयोग की ओर से की जाती है।

बताया गया कि एंड्रायड मोबाइल में सी-विजिल एप को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कर कोई भी व्यक्ति अपना आइडी बना सकता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति मतदाताओं को डराने-धमकाने का प्रयास करता है, धनबल का उपयोग करता है या शराब अथवा नकदी बांटता है तो तुरंत इस एप के माध्यम से शिकायत की जा सकती है।