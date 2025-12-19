Bihar: 14 से अधिक जिलों में पंचायती राज विभाग की कार्रवाई, कार्यपालक सहायकों का 4 दिन का वेतन बंद
बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में, पंचायती राज विभाग ने 50 से अधिक कार्यपालक सहायकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन सभी का चार दिनों का वेतन रोकने का आदेश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राज्य के विभिन्न जिलों के 50 से अधिक कार्यपालक सहायकों पर पंचायती राज विभाग ने कार्रवाई की है। इन सभी का चार दिनों का वेतन भुगतान बंद करने का आदेश जारी किया गया है। विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को इसस अवगत कराते हुए कार्यपालक सहायकों के संबंध में पूरी रिपोर्ट भेज दी है।
साथ ही इन सभी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश और कार्रवाई करने को भी कहा है। बताया गया कि विभाग की ओर से इनकी निगरानी को लेकर मानिटरिंग सेल का गठन किया गया है। इसके तहत रैंडम कॉल कर कार्यपालक सहायकों का लोकेशन पूछा जाता है। इस दौरान वीडियो कॉल कर सत्यापन भी किया जाता है।
इसी में कई कार्यपालक सहायक अपने कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित पाए गए। इसी आधार पर पांच, आठ, नौ और 10 दिसंबर का वेतन भुगतान बंद करने का आदेश जारी किया गया। इसमें मुजफ्फरपुर के पारू के दो और मीनापुर के एक कार्यपालक सहायक पर भी कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा गया, गोपालगंज, मधुबनी, जहानाबाद, खगड़िया, कटिहार, पश्चिम चंपारण, पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, नवादा, समस्तीपुर और सारण समेत अन्य जिलों के कार्यपालक सहायकों पर भी कार्रवाई की गई है।
संयुक्त सचिव ने कहा कि वीडियो कॉल के माध्यम से पकड़ी गई गड़बड़ी से स्पष्ट है कि ये कार्यपालक सहायक अपने कार्यस्थल और मुख्यालय से अनधिकृत तरीके से अनुपस्थित रहते हैं। इस प्रकार का आचरण उनकी स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और लापरवाही को दर्शाता है। इसी आधार पर उक्त कार्रवाई की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।