Bihar: 14 से अधिक जिलों में पंचायती राज विभाग की कार्रवाई, कार्यपालक सहायकों का 4 दिन का वेतन बंद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राज्य के विभिन्न जिलों के 50 से अधिक कार्यपालक सहायकों पर पंचायती राज विभाग ने कार्रवाई की है। इन सभी का चार दिनों का वेतन भुगतान बंद करने का आदेश जारी किया गया है। विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को इसस अवगत कराते हुए कार्यपालक सहायकों के संबंध में पूरी रिपोर्ट भेज दी है।

साथ ही इन सभी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश और कार्रवाई करने को भी कहा है। बताया गया कि विभाग की ओर से इनकी निगरानी को लेकर मानिटरिंग सेल का गठन किया गया है। इसके तहत रैंडम कॉल कर कार्यपालक सहायकों का लोकेशन पूछा जाता है। इस दौरान वीडियो कॉल कर सत्यापन भी किया जाता है।

इसी में कई कार्यपालक सहायक अपने कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित पाए गए। इसी आधार पर पांच, आठ, नौ और 10 दिसंबर का वेतन भुगतान बंद करने का आदेश जारी किया गया। इसमें मुजफ्फरपुर के पारू के दो और मीनापुर के एक कार्यपालक सहायक पर भी कार्रवाई की गई है।