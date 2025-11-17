क्या बदलेगी दिव्यांगों की जिंदगी? मुजफ्फरपुर में होने वाला है एक खास कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । भारत विकास परिषद उत्तर बिहार प्रांत द्वारा शारीरिक दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निबंधन कराने वाले दिव्यांगजनों को 14 दिसंबर को एलएस कालेज परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में शिविर लगाकर कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे।

कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जवाहर लाल रोड स्थित आर्य समाज सभागार में बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में परिषद के उत्तर बिहार के प्रांतीय महासचिव सुधीर कुमार सिंह ने ये जानकारी दी।

परिषद के जिला संयोजक विमल कुमार उप्पल, क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव केके चौधरी, क्षेत्रीय संयोजक संपर्क अमरनाथ प्रसाद, डा. नवनीत शांडिल्य, अविनाश कुमार एवं राष्ट्रीय सदस्य सेवा गतिविधि डा. एचएन भारद्वाज उपस्थित रहे।

प्रांतीय महासचिव ने निशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि भारत विकास परिषद, उत्तर बिहार प्रांत (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा भारत विकास परिषद दिव्यांग न्यास, पुणे के सहयोग से प्रांतीय निशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

इस शिविर में शारीरिक रूप से दिव्यांग ऐसे व्यक्ति जिनका हाथ-पांव कटा हुआ हो, को कृत्रिम हाथ-पांव निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिषद ने बियाडा से अनुरोध किया है कि बिहार विकलांग कल्याण परिषद की बंद इकाई को भारत विकास परिषद के नाम हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है ताकि वहां भारत विकास परिषद दिव्यांग केंद्र संचालित हो सके।