स्नान कक्ष, टच फ्री फ्लशिंग, बेबी केयर, फीडिंग रूम व सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर, शहरवासियों को जल्द मिलेगा तोहफा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: शहर में स्वच्छता ढांचे को मजबूत बनाने के लिए नगर निगम 3.86 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकाश के शौचालयों एवं यूरिनल का निर्माण शहर के विभिन्न भागों में करेगा। निगम प्रशासन ने शुक्रवार को इनके निर्माण के लिए निविदा जारी किया।

जिन शौचालयों का निर्मण होना है उनके पिंक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय एवं आकांक्षी शौचालयों का निर्माण शामिल है। साथ ही शहर के अलग-अगल भागों में यूरिनल का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम 26 दिसंबर तक निविदा की प्रक्रिया पूरा कर लेगा, ताकि नये साल में शहरवासियों को इस सुविधा का लाभ दिया जा सके। आकांक्षी शौचालय में स्नान कक्ष, टच-फ्री फ्लशिंग, बेबी केयर व फीडिंग रूम और स्वचालित सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर की सुविधा होगी।

नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि मुजफ्फरपुर में स्वच्छता ढांचे को आधुनिक और उपयोगी बनाना जा रहा है। परियोजना के तहत इन शौचालयों का निर्माण शहर के सार्वजनिक क्षेत्रों में किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता का पालन करने को कहा है। महापौर निर्मला देवी ने कहा कि इन सुविधाओं को लाभ शहर के लोगों को जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए कार्य को तेजी से पूरा किया जाएगा।