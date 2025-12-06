स्नान कक्ष, टच फ्री फ्लशिंग, बेबी केयर, फीडिंग रूम व सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर, शहरवासियों को जल्द मिलेगा तोहफा
मुजफ्फरपुर नगर निगम शहर में स्वच्छता बढ़ाने के लिए 3.86 करोड़ रुपये से विभिन्न प्रकार के शौचालयों का निर्माण करेगा, जिसके लिए निविदा जारी की गई है। इस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: शहर में स्वच्छता ढांचे को मजबूत बनाने के लिए नगर निगम 3.86 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकाश के शौचालयों एवं यूरिनल का निर्माण शहर के विभिन्न भागों में करेगा। निगम प्रशासन ने शुक्रवार को इनके निर्माण के लिए निविदा जारी किया।
जिन शौचालयों का निर्मण होना है उनके पिंक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय एवं आकांक्षी शौचालयों का निर्माण शामिल है। साथ ही शहर के अलग-अगल भागों में यूरिनल का निर्माण किया जाएगा।
नगर निगम 26 दिसंबर तक निविदा की प्रक्रिया पूरा कर लेगा, ताकि नये साल में शहरवासियों को इस सुविधा का लाभ दिया जा सके। आकांक्षी शौचालय में स्नान कक्ष, टच-फ्री फ्लशिंग, बेबी केयर व फीडिंग रूम और स्वचालित सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर की सुविधा होगी।
नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि मुजफ्फरपुर में स्वच्छता ढांचे को आधुनिक और उपयोगी बनाना जा रहा है। परियोजना के तहत इन शौचालयों का निर्माण शहर के सार्वजनिक क्षेत्रों में किया जाएगा।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता का पालन करने को कहा है। महापौर निर्मला देवी ने कहा कि इन सुविधाओं को लाभ शहर के लोगों को जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए कार्य को तेजी से पूरा किया जाएगा।
निर्माण कार्य एवं इस पर होने वाला व्यय इस प्रकार है
- विभिन्न स्थानों पर यूरिनल का निर्माण (कुल 116 सीट का) - 42,92,000
- छह सीट के पिंक टायलेट का निर्माण (एक स्थान) - 17,52,000
- विभिन्न स्थानों परसार्वजनिक शौचालय निर्माण (कुल 90 सीट) - 1,71,67,500
- विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण (कुल 70 सीट) - 1,33,52,500
- आकांक्षी शौचालय (6 सीट का 2 स्थानों पर) - 45,92,000
- आकांक्षी शौचालय (4 सीट का एक स्थान पर) - 15,43,000
शहर में पहली बार आकांक्षी शौचालय
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत शहर में पहली बार आकांक्षी शौचालय का निर्माण हो रहा है। इस तरह के शौचालय में शानदार स्नान कक्ष, टच-फ्री फ्लशिंग, बेबी केयर रूम और स्वचालित सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर की सुविधा होगी। यह दिव्यांगों, बच्चों और महिलाओं के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होगा। इन्हें गूगल मैप्स पर आकांक्षी शौचालय के रूप में दिखाया जाएगा ताकि लोग आसानी से ढूंढ सकें।
