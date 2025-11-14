Baruraj vidhan sabha Chunav Result : बरुराज सीट पर BJP-VIP और जसुपा में देखने को मिलेगी कड़ी टक्कर, या हो जाएगा बड़ा उलटफेर?

Baruraj vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बरुराज विधानसभा सीटमें बीजेपीकी तरफ से अरुण कुमार सिंह, वीआईपी से राकेश कुमार और जन सुराज पार्टी से हीरालाल खारिया चुनावी मैदान में हैं।

अब देखना ये है, कि इस सीट में किस पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारता है? इस विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ।

बता दें कि, बरुराज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला मुज़फ्फरपुर लगता है। ये वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1952 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस राम चन्द्र विजयी रहे थे। 2020 में इस सीट से भाजपा के अरुण कुमार सिंह विजयी हुए थे।