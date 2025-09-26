मुजफ्फरपुर में घर में लगी आग में बैंक मैनेजर समेत 5 झुलसे, SKMCH में स्वजन ने किया हंगामा

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। शहर के माड़ीपुर में घर में दीप प्रज्वलित के दौरान आग लगने से रिजनल बैंक मैनेजर समेत उनके परिवार के पांच लोग झुलस गए। गंभीर हालत में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सीय लापरवाही को लेकर स्वजन ने जमकर हंगामा किया।

घटना देर रात रात तीन बजे की बताई जा रही है। हंगामा की सूचना मिलने पर अस्पताल प्रबंधक संजय कुमार साह वहां पहुंचे। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड से चिकित्सक को बुलाकर पीड़ितों को दिखवाया।

