    मुजफ्फरपुर में घर में लगी आग में बैंक मैनेजर समेत 5 झुलसे, SKMCH में स्वजन ने किया हंगामा

    By Krishna Yadav Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:01 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में एक घर में दीप प्रज्वलित करते समय आग लगने से बैंक मैनेजर समेत पांच लोग झुलस गए। गंभीर हालत में उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया जहां परिजनों ने चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घटना देर रात तीन बजे घटी। अस्पताल प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

    मुजफ्फरपुर में घर में लगी आग में बैंक मैनेजर समेत 5 झुलसे

    केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। शहर के माड़ीपुर में घर में दीप प्रज्वलित के दौरान आग लगने से रिजनल बैंक मैनेजर समेत उनके परिवार के पांच लोग झुलस गए। गंभीर हालत में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सीय लापरवाही को लेकर स्वजन ने जमकर हंगामा किया।

    घटना देर रात रात तीन बजे की बताई जा रही है। हंगामा की सूचना मिलने पर अस्पताल प्रबंधक संजय कुमार साह वहां पहुंचे। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड से चिकित्सक को बुलाकर पीड़ितों को दिखवाया।

