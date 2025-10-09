इंजीनियरिंग छात्रों के लिए खुशखबरी, B.Tech  के 7वें सेमेस्टर में अब चार से छह सप्ताह की इंटर्नशिप

प्रशांत कुमार, मुजफ्फरपुर। बीटेक में इंटर्नशिप नीति में संशोधन किया गया है। अब सातवें सेमेस्टर में छात्र-छात्राओं के लिए चार से छह सप्ताह का इंटर्नशिप अनिवार्य होगा। इससे पहले उन्हें आठ सप्ताह का इंटर्नशिप करना पड़ता था। सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को इसकी जानकारी भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि विज्ञान, प्राविधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए इंटर्नशिप नीति में संशोधन किया गया है। विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के लिए यह नीति पूर्व में तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को अपने विषय का प्रायोगिक ज्ञान बढ़ाने और सरकारी व निजी क्षेत्रों के नियोजन के लिए दक्ष बनाते हुए उन्हें इंटर्न के रूप में अवसर देना है।

संशोधित इंटर्नशिप नीति में केवल सातवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए अवधि का संशोधन किया गया है। बाकी सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें बताया गया है कि चार वर्षीय बीटेक पाठ्यक्रम में नामांकित सभी विद्यार्थी इस नीति से लाभान्वित होंगे। तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए चार सप्ताह व पांचवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए छह सप्ताह का इंटर्नशिप अनिवार्य है। तीसरे व पांचवें सेमेस्टर के लिए इंटर्नशिप बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में ऑनलाइन मोड में भी संपादित होता है। इसके लिए विभाग की ओर से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसमें विभागों, निगमों, बोर्ड व सोसाइटी में संचालित परियोजनाओं का नाम एवं इंटर्नशिप के लिए छात्र-छात्राओं की संभावित संख्या से संबंधित सूचना रहेगी। परियोजना तैयार करने के लिए मिलेंगे 10 हजार विज्ञान, प्राविधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से सातवें सेमेस्टर में चार से छह सप्ताह तक ऑफलाइन इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थियों को 10 हजार की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी।