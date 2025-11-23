कलर कोड के संचालित होंगे आटो और ई-रिक्शा, मुजफ्फरपुर में जाम से निपटने का प्लान तैयार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: शहर को जाम से मुक्त कराने की तैयारी शुरू हो गई है। समाहरणालय सभागार में शनिवार को केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री डा. राजभूषण चौधरी, नगर विधायक रंजन कुमार और जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बैठक कर इसपर रणनीति तैयार की।

जाम का सबसे प्रमुख कारण आटो और ई-रिक्शा के अनियंत्रित परिचालन और अतिक्रमण को माना गया। इसी आधार पर रणनीति तैयार की गई, ताकि बेलगाम हो चुके आटो और ई-रिक्शा चालकों पर लगाम लगाया जा सके। बैठक में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों स्तरों पर व्यापक ट्रैफिक सुधार योजना तैयार करने पर जोर दिया गया।

इस समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने पूरे शहरी क्षेत्र को अलग-अलग जोन में बांटकर तथा प्रत्येक जोन के प्रमुख रूट पर वाहनों के परिचालन क्षमता का सर्वे करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी रूट के लिए अलग-अलग कलर कोड देने की योजना बनाने को कहा।

निर्धारित कलर कोड के अनुरूप ही आटो और ई-रिक्शा संचालित होंगे, जिससे अनियंत्रित आवाजाही पर अंकुश लगेगा। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को दी गई। विदित हो कि शुक्रवार को नगर विधायक रंजन कुमार ने डीएम और एसएसपी से मिलकर शहर की विभिन्न समस्याओं के निदान का आग्रह किया था। इसके बाद बैठक कर यह कार्ययोजना तैयार की गई है।

वेंडिंग जोन की पहचान जाम की समस्या का एक और प्रमुख कारण सड़क किनारे लगने वाली दुकानें भी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने वेंडिंग जोन के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित कर वहां व्यवस्थित सीमांकन के साथ वेंडिंग व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया। इससे सड़क किनारे रोजगार करने वाले लोगों को वैकल्पिक स्थान मिलेगा और यातायात पर दबाव कम होगा। इसके बाहर अगर दुकानें लगाई जाएंगी तो कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई।

बेतरतीब वाहन लगाने वालों पर होगी कार्रवाई मोतीझील, अघोरिया बाजार, हरिसभा चौक, कलमबाग चौक, माड़ीपुर, बैरिया सहित शहर के सभी भीड़भाड़ वाले चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। डीएम ने कहा कि ई-रिक्शा, आटो रिक्शा और ठेला चालक अक्सर चौक-चौराहों पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़ा कर देते हैं, इससे जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है। इसे रोकने के लिए प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों को हैंडहेल्ड मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि मौके पर ही जुर्माना वसूली सुनिश्चित हो सके।

वन-वे सिस्टम, माइकिंग और ट्रैफिक पोस्ट का प्रस्ताव बैठक में आवश्यकता अनुसार कुछ सड़कों को वन-वे घोषित करने, सड़क पर नो-पार्किंग बोर्ड लगाने, भीड़भाड़ वाले इलाकों में माइकिंग कर जागरूकता बढ़ाने तथा कई महत्वपूर्ण स्थानों पर नए ट्रैफिक पोस्ट स्थापित भी किए जाएंगे। ताकि यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।

मल्टी लेवल पार्किंग से भी जाम की समस्या होगी कम शहर में वाहनों के पार्किंग के लिए स्थल नहीं है। इस कारण सड़क किनारे या मोतीझील पुल पर लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। इससे कई बार पूरा पुल जाम हो जाता है। इसे लेकर डीएम ने मल्टी लेवल पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थल चयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना आगामी वर्षों में शहर के यातायात का दीर्घकालीन समाधान साबित होगी।

प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए तात्कालिक एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने शहर की साफ-सफाई, स्वच्छता, शहर के बाहर कचरा प्रबंधन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रगति और क्राइम कंट्रोल के लिए पुल व अंधेरे वाले इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाली लाइटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।