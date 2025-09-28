पुलिस के चालान पर भड़के ऑटो चालक, सड़क जाम किया हंगामा
मुजफ्फरपुर के जीरोमाइल गोलंबर पर ऑटो चालक द्वारा सड़क के बीच ऑटो खड़ा करने पर पुलिस ने चालान काटा जिससे चालक भड़क गया और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के समझाने पर भी जब चालक नहीं माना तो सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर चालक को हटाया और यातायात चालू करवाया। पुलिस ने ऑटो जब्त कर चालक से पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के जीरोमाइल गोलंबर पर रविवार की दोपहर सड़क के बीचों बीच ऑटो खड़ा करने पर पुलिस के चालान काटने पर चालक भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा के दौरान सड़क से हटाने पर पुलिस से भिड़ गए। नोंकझोंक की।
इसकी सूचना अहियापुर थाना को मिली। जहां से पहुंची पुलिस ने लोगों के आक्रोश पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सभी सड़क जाम कर पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताने लगे। इस बीच पुलिस का हाथ पकड़े जाने पर पुलिस को एक चालक पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने चालक को सड़क हटाकर यातायात चालू करवाया।
जीरोमाइल गोलंबर पर हंगामा
बताया जा रहा कि मीनापुर घोषौत की पिंकु देवी अखाड़ाघाट रोड के एक निजी अस्पताल से इलाज करवाकर गांव लौट रही थी। इसी दौरान ऑटो चालक जीरोमाइल गोलंबर पर ऑटो रोककर अन्य पैसेंजर बिठाने लगा।
इसको देख पुलिस ऑटो चालक को ऑटो बढ़ाने को कहा। ऑटो चालक ने जब ऑटो नहीं बढ़ाया तो पुलिस फाइन के लिए चालान मशीन निकाला। इसी बात को लेकर वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा।
इस दौरान पुलिस ने पीड़ित मरीज को ऑटो से उतारकर दूसरे ऑटो के सहारे अस्पताल पहुंचाया। ऑटो को जब्त कर ली। चालक से पूछताछ कर रही है।
