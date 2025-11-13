Aurai Vidhan Sabha Chunav Result: क्या BJP के गढ़ को भेद पाएंगे AAP, जनसुराज और VIP के उम्मीदवार?
Aurai Election Result: औरई विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर जिले में है, जहाँ 6 नवंबर 2025 को मतदान होगा। मुकाबला आप, जनसुराज और वीआईपी के बीच है। 1967 में कांग्रेस, 2015 में आरजेडी और 2020 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ, पहले चरण में 64.69% और दूसरे में 68.52% वोट पड़े।
डिजिटल डेस्क, औराई। Aurai Vidhan Sabha Chunav Result 2025: औराई विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी।
औराई सीट पर तीन पार्टियों के बीच मुकाबला है। आम आदमी पार्टी से शियो शंकर गुप्ता, जनसुराज पार्टी से राधा रमण और विकासशील इंसान पार्टी से भोगेंद्र सहनी चुनावी मैदान में एक-दूसरे के सामने हैं।
औराईं विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये मुज्जफरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1967 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के सीएम पी सिन्हा विजयी रहे थे। 2015 में यहां से आरजेडी के सुरेन्द्र कुमार ने चुनाव जीता था। 2020 में भाजपा के राम सूरत राय इस सीट से विजयी रहे थे।
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% रिकॉर्ड मतदान हुआ।
