Aurai Vidhan Sabha Chunav Result: क्या BJP के गढ़ को भेद पाएंगे AAP, जनसुराज और VIP के उम्मीदवार?

ड‍िजिटल डेस्‍क, औराई। Aurai Vidhan Sabha Chunav Result 2025: औराई विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी।

औराई सीट पर तीन पार्टियों के बीच मुकाबला है। आम आदमी पार्टी से शियो शंकर गुप्ता, जनसुराज पार्टी से राधा रमण और विकासशील इंसान पार्टी से भोगेंद्र सहनी चुनावी मैदान में एक-दूसरे के सामने हैं।

औराईं विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये मुज्जफरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1967 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के सीएम पी सिन्हा विजयी रहे थे। 2015 में यहां से आरजेडी के सुरेन्द्र कुमार ने चुनाव जीता था। 2020 में भाजपा के राम सूरत राय इस सीट से विजयी रहे थे।