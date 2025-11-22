BRA Bihar University में नवनियुक्त शिक्षकों से मांगे अनुभव प्रमाणपत्र तो बताया, जल गए

जागरण संवादददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में अनुभव प्रमाणपत्र के वेटेज पर नियुक्त कई शिक्षकाें के कागजात या तो बाढ़ में बह गए या आग में जलकर नष्ट हाे गए हैं। यह बात तब सामने आई जब इनसे अनुभव प्रमाणपत्र मांगे गए। जांच के लिए विश्वविद्यालय की ओर से विभाग और कालेजों से अनुभव, जाति और दिव्यांग प्रमाणपत्र के वेटेज के आधार पर नियुक्त शिक्षकाें के रिकार्ड मांगने पर इस तरह की समस्या बताई गई है।

हालांकि कई कालेजों ने शिक्षकाें का रिकार्ड उपलब्ध कराकर काेरम पूरा किया है। क्योंकि करीब 90 प्रतिशत का फार्मेट अधूरा है। इसमें सभी 15 बिंदुओं पर जानकारी नहीं दी गई है।

विदित हो कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से सभी विषयाें में चयनित शिक्षकाें के प्रमाणपत्राें की जांच करके विभाग काे रिपाेर्ट भेजनी है। अपर मुख्य सचिव डा. बी. राजेंदर ने जांच में लापरवाही काे गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय से 15 दिनाें में रिपोर्ट उपलब्ध कराने काे कहा है। इसके बाद विभिन्न विभागों से कालेजों नियुक्त शिक्षकाें के संबंधित प्रमाण पत्राें की जानकारी और कागजात 20 नवंबर तक का मांगा गया था।

विश्वविद्यालय की ओर से सभी विभाग और कालेजों को फार्मेट भेजा गया है। जिस पर 15 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है। संबंधित विषय की रिक्ति, सरकार से मान्यता, नियुक्ति के लिए विज्ञापन, चयन समिति की अनुशंसा और वेतन भुगतान , कागजात पर विभागाध्यक्ष या प्राचार्य काे सत्यापित करके रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कराना है। रजिस्ट्रार प्राे. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि शाम तक कुछ कालेज की ओर से कागजात आया है।