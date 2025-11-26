Muzaffarpur Crime : हथियार व गांजा तस्करी में अलाउद्दीन ने किया समर्पण, रिमांड पर लेगी पुलिस

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । छह दिनों पूर्व लेलिन चौक इलाके में छापेमारी के दौरान घर से मिले 35 कारतूस, करीब पौने दो किलो गांजा जब्ती मामले में सरगना अलाउद्दीन ने कोर्ट में समर्पण किया। इसके बाद उसे कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए कोर्ट की प्रक्रिया करने में पुलिस जुट गई है।

विदित हो कि पिछले सप्ताह गुरुवार को गुप्त सूचना पर काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने छापेमारी कर महिला के घर से कारतूस व गांजा जब्त किए थे। इस दौरान घर से महिला व उसके पुत्र को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद अफसाना परवीन और उसके बेटे मो. शोहैल को जेल भेज दिया गया था। जांच में पुलिस को पता चला कि हथियार व मादक पदार्थ की तस्करी में पूरा परिवार शामिल है। पुलिस का कहना है कि पति व बेटे के साथ मिलकर महिला हथियार व मादक पदार्थ का धंधा करती है।