Muzaffarpur Crime : हथियार व गांजा तस्करी में अलाउद्दीन ने किया समर्पण, रिमांड पर लेगी पुलिस
मुजफ्फरपुर में लेलिन चौक पर छापेमारी के दौरान हथियार और गांजा बरामदगी मामले में मुख्य आरोपी अलाउद्दीन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। छापेमारी में एक महिला और उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार, अलाउद्दीन का परिवार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है।
संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । छह दिनों पूर्व लेलिन चौक इलाके में छापेमारी के दौरान घर से मिले 35 कारतूस, करीब पौने दो किलो गांजा जब्ती मामले में सरगना अलाउद्दीन ने कोर्ट में समर्पण किया। इसके बाद उसे कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए कोर्ट की प्रक्रिया करने में पुलिस जुट गई है।
विदित हो कि पिछले सप्ताह गुरुवार को गुप्त सूचना पर काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने छापेमारी कर महिला के घर से कारतूस व गांजा जब्त किए थे। इस दौरान घर से महिला व उसके पुत्र को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद अफसाना परवीन और उसके बेटे मो. शोहैल को जेल भेज दिया गया था। जांच में पुलिस को पता चला कि हथियार व मादक पदार्थ की तस्करी में पूरा परिवार शामिल है। पुलिस का कहना है कि पति व बेटे के साथ मिलकर महिला हथियार व मादक पदार्थ का धंधा करती है।
महिला व उसके पति का अंतरराज्जीय व नेपाल के हथियार व मादक पदार्थ तस्करों से कनेक्शन जुड़े है। मामले में अलाउद्दीन समेत अन्य पर प्राथमिकी की गई थी। पुलिस लगातार उसके घर समेत कई जगहों छापेमारी कर रही थी, लेकिन अलाउद्दीन लगातार ठिकाना बदल रहा था। इसके बाद पुलिस दबिश को देख आरोपित ने कोर्ट में समर्पण किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।