Muzaffarpur news : अखिल भारतीय चतुर्भुज कप फुटबाल पर हावड़ा यूनियन क्लब कोलकाता का कब्जा
Akhil Bhartiya Chaturbhuj Cupu : मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय चतुर्भुज कप का आयोजन किया गया, जिसमें हावड़ा यूनियन क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कप पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । गत चैंपियन बीरगंज यूथ एकेडमी नेपाल को पराजित कर प्रतियोगिता में पहली बार शामिल हावड़ा यूनियन क्लब कोलकाता की टीम ने अखिल भारतीय चतुर्भुज कप फुटबाल प्रतियोगिता पर कब्जा किया।
गुरुवार को खुदीराम बोस मैदान में खेले गए फाइनल में हावड़ा यूनियन क्लब ने बीरगंज यूथ एकेडमी को 2-0 से पराजित किया। हावड़ा के लिए खेल के 11वें एवं 31वें मिनट में जय कर्मकार ने दोनों गोल किए।
पुरस्कार वितरण समारोह में सबसे अधिक गोल करने के लिए हावड़ा यूनियन क्लब कोलकाता के जय कर्मकार को गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया। वहीं फाइनल मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी हावड़ा यूनियन क्लब के गोलकीपर अंकों मंडल को दिया गया।
विजेता एवं उपविजेता टीम को कप के साथ-साथ नकद पुरस्कार दिया गया। मैच में निर्णायक के रूप में मनीष कुमार एवं सहायक निर्णायक के रूप में दीपक कुमार एवं राहुल कुमार तथा चौथे निर्णायक के रूप में अमोद कुमार ने अपनी भूमिका निभाई।
इससे पहले फाइनल मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर विधायक रंजन कुमार, पूर्व फुटबाल खिलाड़ी मुहम्मद फखरुद्दीन, आयोजन समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर आर्य, जिला फुटबाल संघ के अध्यक्ष अश्विनी खत्री, सुनीता आर्य, डा. फिरोजुद्दीन फैज, पंकज कुमार एवं वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।
पूर्व फुटबाल व महिला खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित
पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान आयोजन समिति द्वारा एक दर्जन पूर्व फुटबाल खिलाड़ियों एवं पांच महिला जो वर्तमान में अभी खेल रही हैं, को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले फुटबाल खिलाड़ियों में शिशिर दास, पारसनाथ, पारसनाथ तिवारी, धर्मनाथ यादव, उमाशंकर यादव, जितेंद्र राय, शुभेंदु घोष, डा. रवि शंकर, सुनील वर्मा, सुबोध कुमार, मुहम्मद फखरुद्दीन, इम्तियाज हुसैन शामिल रहे। वहीं महिला खिलाड़ियों में संजना कुमारी (सीनियर बिहार), निक्की कुमारी (अंडर 17 बिहार), मुस्कान कुमारी (अंडर 17 बिहार), सुहानी कुमारी (अंडर 17 बिहार), साक्षी सुमन (अंडर 14 बिहार) शामिल रहे। आयोजन के दौरान आयोजन सचिव राणा कर्मकार, उपाध्यक्ष राजेश कुमार, अशोक कुमार सिन्हा , असगर हुसैन, सुरेश महतो आदि मौजूद रहे।
