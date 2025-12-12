नए साल में स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में शुरू होगी एआई आधारित निगरानी व्यवस्था, अतिक्रमण से लेकर जाम पर नजर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नया साल मुजफ्फरपुर के लिए नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन लेकर आएगा। एआई आधारित निगरानी से शहर की समस्याओं का समाधान पहले से अधिक तेजी से पारदर्शी और प्रभावी तरीके से होगा। नए साल में स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में एआइ आधारित निगरानी व्यवस्था शुरू होगी।

यह व्यवस्था डैशकैम व मोबाइल आधारित विजुअल डेटा के माध्यम से शहर की समस्याओं को पहचानकर रीयल-टाइम में नगर निगम व संबंधित विभाग को अवगत कराएगा। इसकी मदद से सड़क पर बने गड्ढे, जलजमाव, टूटी स्ट्रीट लाइट व खराब ट्रैफिक सिग्नल, कूड़ा-करकट व डस्टबिन की स्थिति, अवैध स्टाल, अवैध पार्किंग, होडिंग, फुटपाथ, सड़क पर पशुओं की मौजूदगी की हर समय नगर निगम को जानकारी मिलेगी।

योजना के बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा शहर अब तकनीकी प्रबंधन के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर में एआई आधारित म्युनिसिपल एवं ट्रैफिक मोनेटरिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है। इससे सड़क अवसंरचना, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था, वेंडिंग जोन और पार्किंग सिस्टम की 24 घंटे स्मार्ट निगरानी संभव होगी। यह अत्याधुनिक प्रणाली एआइ आधारित तकनीक के सहयोग से लागू की जा रही है।

एआई आधारित निगरानी व्यवस्था से नगर निगम को मिलने वाले लाभ शहर की समस्याएं एआइ से स्वतः चिह्नित होंगी

हर इवेंट जीपीएस लोकेशन के साथ सीधे डैशबोर्ड पर पहुंचेगा

विभागों को रीयल-टाइम अलर्ट से समाधान की गति होती तेज

अवैध स्टाल की पहचान स्वचालित रूप से होगी।

तय वेंडिंग जोन के बाहर दुकान लगाने पर तुरंत अलर्ट

फुटपाथों की बाधा कम होगी, पैदल चलने वालों की सुरक्षा बढ़ेगी एवं सड़कों की भीड़-भाड़ कम होगी

बस स्टाप, नो-पार्किंग जोन और व्यस्त चौराहों पर अवैध पार्किंग की होगी तुरंत पहचान।

ऑटो व अन्य मोटर वाहनों की गलत खड़ी गाड़ियों से होने वाले जाम का पता चलेगा।

शहर में सुव्यवस्थित आटो पार्किंग स्थल विकसित करने में मिलेगी मदद।

ट्रैफिक पुलिस की कार्यकुशलता कई गुना बढ़ेगी

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की होगी तत्काल पहचान

बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाना, गलत दिशा में वाहन, मोबाइल पर बात करना, बस स्टॉप पर गलत पार्किंग, ट्रिपल राइडिंग की पहचान कर होगी कार्रवाई

दुर्घटनाओं में आएगी कमी, नियमों का होगा बेहतर अनुपालन, अनुशासित ट्रैफिक संस्कृति का निर्माण।