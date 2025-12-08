Language
    'मेरे लिए पार्किंग स्थल से वसूली करना संभव नहीं' नगर निगम से बहाल एजेंसी ने छोड़ा ठेका

    By Pramod Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में मोतीझील पुल के नीचे पार्किंग स्थल के ठेकेदार ने नगर निगम पर अतिक्रमण हटाने में विफलता का आरोप लगाते हुए ठेका छोड़ दिया है। ठेकेदार सातू ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: मोतीझील पुल ने नीचे स्थित पार्किग स्थल से शुल्क की वसूली करने वाले नगर निगम द्वारा बहाल ठेकेदार ने ठेका छोड़ दिया है।ठेकेदार ने नगर निगम पर पार्किंग स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है।

    ठेकेदारसातू कुमार ने 42.12 लाख रुपये की सर्वाधिक बोली लगाकर पहली अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए मोतीझील पार्किग स्थल से शुल्क वसूली का ठेका लिया था। ठेकेदार द्वारा अब तक नगर निगम को 28.08 लाख दिया जा चुका है।

    नगर आयुक्त ने हाल ही में ठेकेदार को पार्किंग स्थल में अतिक्रमण होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद ठेकेदार ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर पार्किंग स्थल से शुल्क वसूली में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी।

    इसके बाद नगर निगम और प्रशासन के द्वारा 26 नवंबर से दो दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने का मुहिम भी चलाया गया था, उसके बावजूद पूर्व की तरह ही वहां कपड़े एवं मोबाइल की दुकान लग रही है।

    इससे यह प्रतीत होता है कि दुकानदार को नगर निगम और प्रशासन का काेई भय नहीं है और हमारे बार-बार मना करने पर वे मान नहीं रहे। दो सौ से भी ज्यादा दुकानदार होने के कारण मेरे लिए उनको उक्त पार्किंग स्थल से हटाना संभव नहीं है।

    इस परिस्थिति में मेरा पार्किंग स्थल से वसूली करना संभव नहीं है। इसलिए मैं यह टेंडर छोड़ता हूं। अपने पत्र के माध्यम से ठेकेदार ने सुरक्षित जमा राशि 2,32 लाख रुपये वापस करने की मांग की है।