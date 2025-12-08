'मेरे लिए पार्किंग स्थल से वसूली करना संभव नहीं' नगर निगम से बहाल एजेंसी ने छोड़ा ठेका

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: मोतीझील पुल ने नीचे स्थित पार्किग स्थल से शुल्क की वसूली करने वाले नगर निगम द्वारा बहाल ठेकेदार ने ठेका छोड़ दिया है।ठेकेदार ने नगर निगम पर पार्किंग स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठेकेदारसातू कुमार ने 42.12 लाख रुपये की सर्वाधिक बोली लगाकर पहली अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए मोतीझील पार्किग स्थल से शुल्क वसूली का ठेका लिया था। ठेकेदार द्वारा अब तक नगर निगम को 28.08 लाख दिया जा चुका है।

नगर आयुक्त ने हाल ही में ठेकेदार को पार्किंग स्थल में अतिक्रमण होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद ठेकेदार ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर पार्किंग स्थल से शुल्क वसूली में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी।

इसके बाद नगर निगम और प्रशासन के द्वारा 26 नवंबर से दो दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने का मुहिम भी चलाया गया था, उसके बावजूद पूर्व की तरह ही वहां कपड़े एवं मोबाइल की दुकान लग रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि दुकानदार को नगर निगम और प्रशासन का काेई भय नहीं है और हमारे बार-बार मना करने पर वे मान नहीं रहे। दो सौ से भी ज्यादा दुकानदार होने के कारण मेरे लिए उनको उक्त पार्किंग स्थल से हटाना संभव नहीं है।