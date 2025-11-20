एजेंसियां स्लैब व कल्वर्ट निर्माण में बरत रहीं लापरवाही, पांच एजेंसियों को डिबार करेगा निगम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। खुले नालों को स्लैब को ढकने एवं जर्जर कल्वर्ट की मरम्मत के लिए नगर निगम द्वारा निविदा के माध्यम से पांच एजेंसियों को चयन किया गया था। प्रत्येक एजेंसी को दस-दस वार्डों में कार्य करने की जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन पांचों एजेंसियों ने द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गई।

बार-बार नोटिस के बाद भी उनके द्वारा समय से काम नहीं किया गया। इससे नाराज होकर नगर निगम के कार्यपालक अभियंता ने उनको डिबार करने एवं उनकी एजेंसी को काली सूची में डालने की चेतावनी देते हुए नोटिस भेजा है। नोटिस में उनका 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया।

संतोषजनक जबाब नहीं मिलने पर निगम को डिबार कर देगा। इतना ही नहीं पांचों एजेंसी को काली सूची में डाल देगा। जिन एजेंसी को नोटिस भेजा गया है उनमें रेयांश इंफ्राकान लिमिटेड (वार्ड नंबर 01 से 10), मे. श्रीनिवास ट्रेडर्स. (वार्ड नंबर-11 से 20), मेसर्स पटसारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (वार्ड नंबर 21 से 301). . मेसर्स श्रद्धा सर्विसेज (वार्ड नंबर- 31 से 40) एवं मेसर्स प्रूडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज (वार्ड नंबर 41 से 49) शामिल है।

कार्यपलक अभियंता ने कहा है कि इन एजेंसियों को इस साल 19 जून को आवंटित वार्ड के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर ने काम के लिए वर्क आर्डर जारी किया गया था। लेकिन अब तक उनके द्वारा संबंधित इंजीनियर से संपर्क नहीं किया है और काम शुरू नहीं किया गया।