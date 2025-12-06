Language
    गलत तरीके से फाइन कर बिजली बिल में अटैच करने में एई मारकन की मुश्किलें बढ़ीं

    By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के मारकन सेक्शन में सहायक विद्युत अभियंता अरविंद सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच में 100 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद निलंबन की ...और पढ़ें

    शिकायत मिलने पर अधीक्षण अभियंता ने एई मारकन के कार्यालय में छापेमारी कर जब्त किए थे बहुत सारे कागजात!। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के पूर्वी डिवीजन के मारकन सेक्शन के सहायक विद्युत अभियंता के कार्यालय में जब्त किए गए कागजात की जांच करने पर 100 से अधिक मामले पकड़े गए हैं।

    इसको लेकर सहायक विद्युत अभियंता मारकन, अरविंद सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसकी जांच रिपोर्ट पटना स्थित उर्जा विभाग मुख्यालय के एमडी एचआर को भेज दिया गया है।

    एक-दो दिनों में निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी ओर राज्य मुख्यालय से इनपर विजिलेंस जांच भी शुरू हो सकती है। उर्जा विभाग में स्थित विजिलेंस को गलत तरीके से फाइन कर बिजली बिल में अटैच करने की जानकारी हो गई है। उनकी भी अब जांच शुरू होगी।

    इधर गड़बड़ी का पर्दाफाश होने पर मारकन सेक्शन के सहायक विद्युत अभियंता के द्वारा जितने भी उपभोक्ताओं को कनेक्शन बदलवाने के नाम पर बिजली बिल में अटैच किए गए फाइन की रकम वाली नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

    विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने राज्य मुख्यालय से दिशा निर्देश लेकर जिन लोगाें को फाइन के साथ नोटिस भेजा है, उन सबाें को निरस्त करने का आदेश दिया है।

    बता दें कि मारकन सेक्शन के सहायक विद्युत अभियंता द्वारा इलाके में छोटा-छोटे कारोबार करने वाले लोगों को बिना जांच किए, उपभोक्ता के परिसर में गए बिना, स्थल निरीक्षण किए बिना, उपभोक्ता का दस्तखत कराए बिना, उपभोक्ता के नहीं मिलने पर उनके दरवाजे पर इस्तेहार चस्पाए बिना ही किसी बिचौलिए के कहने पर एनडीएस-1 से एनडीएस-2 में कनेक्शन बदलने का दबाव दिया गया।

    इलाके के ऐसे सैकड़ो उपभोक्ता गिरफ्त में आ गए। सहायक विद्युत अभियंता द्वारा 30 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक फाइन लगाकर पैसे जमा करने की नोटिस दी गई थी। वहां तैनात होमगार्ड जवान दीपक मिश्रा और पूर्व मीटर रीडर धर्मेन्द्र कुमार द्वारा एई के नाम पर दलाली करने का अरोप लगा है।

    इसका कई आडियो भी वायरल हुआ है। इलाके के दर्जनों लोग पूर्वी डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंता और विद्युत अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में पहुंच गए। सारी बातों से जानकारी मिलने पर एई के कार्यालय में विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा छापेमारी कर काफी संख्या में कागजात जब्त किए। अब तक जितने भी लोगों को नोटिस दिया गया था उसे जब्त कर लिया गया है।