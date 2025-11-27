अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल में ही गाड़ी लगाना अनिवार्य, हाजिरी फार्म भी जरूरी
मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब अधिवक्ताओं को अपनी गाड़ियां केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करनी होंगी। साथ ही, हाजिरी सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए तय प्रारूप वाले हाजिरी फार्म का उपयोग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: कचहरी परिसर स्थित बार लाइब्रेरी हाल में गुरुवार को जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ रामबाबू ठाकुर की अध्यक्षता में हुई।
इसमें सदस्यों के लिए दो महत्वपूर्ण और कड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। बैठक का संचालन संयुक्त सचिव सह प्रभारी महासचिव दीपक कुमार ने किया। उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता अब अपनी-अपनी गाड़ियां केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पार्किंग के लिए चिन्हित किए गए संयुक्त भवन परिसर में ही पार्क करेंगे।
इसका उद्देश्य कचहरी परिसर में यातायात और अव्यवस्था को नियंत्रित करना है। एसोसिएशन ने हाजिरी सिस्टम को और अधिक प्रभावी और दुरुस्त बनाने पर भी जोर दिया। निर्णय लिया गया कि जो अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा तय किए गए प्रारूप हाजिरी फार्म एवं अन्य कागजात का उपयोग नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध एसोसिएशन अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।
बैठक में उपाध्यक्ष केशव कुमार, विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा, संयुक्त सचिव सुशील कुमार सिंह, दीपक कुमार, विभूतिनाथ झा, सहायक सचिव श्वेता कुमारी, भारत भूषण, कार्यकारिणी सदस्य आशा सिन्हा, बेबी कुमारी, शिल्पी खुशबू, मो. अकील, दिलीप कुमार, प्रिती कुमारी, आशुतोष चंदन एवं वरीय कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र कुमार सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
