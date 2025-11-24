Language
    दियारा में बर्चस्व को लेकर हत्या में शामिल शातिर साधु सहनी गिरफ्तार

    By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में बिहार एसटीएफ ने आर्म्स एक्ट और हत्या के मामले में वांछित साधु सहनी को गिरफ्तार किया। वह मोतिहारी जिले के मधुबन थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। साधु सहनी पर मुजफ्फरपुर और सारण जिले के कई थानों में हत्या और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। वह पारू थाना क्षेत्र में हुई हत्या में भी शामिल था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    गिरफ्तारी की भय से लगातार बदल रहा था ठिकाना। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता,मुजफ्फरपुर। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में शामिल शातिर साधु सहनी को गिरफ्तार किया है। वह पारू (मुजफ्फरपुर) थाना में दर्ज हत्या एवं आर्म्स एक्ट में वांटेड है। वह मूल रूप से हसनपुरा मुरहिया, थाना मकेर, जिला सारण का रहने वाला है।

    गिरफ्तारी की भय से वह लगातार ठिकाना बदल रहा था। इसी में गुप्त सूचना पर उसे मोतिहारी जिला के मधुबन थाना अंतर्गत जगौलिया (गंडक नदी दियारा) इलाके से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान उसके अन्य सहयोगी पकड़ में नहीं आए।

    विदित हो कि 12 नवंबर को पारू थाना अंतर्गत चक्की सोहागपुर इलाके के गंडक नदी दियारा क्षेत्र में साधु सहनी द्वारा बर्चस्व को लेकर अशोक सहनी एवं गुड्डू कुमार को गोली मार दिया गया था। इसमें अशोक सहनी की मौत हो गई थी। गुड्डू कुमार अभी भी अस्पताल में भर्ती है। मामले में हत्या की प्राथमिकी कराई गई थी।

    इसमें साधु सहनी समेत अन्य को नामजद किया गया था। इस घटना के बाद से वह लगातार ठिकाना बदल रहा था। जिला पुलिस की टीम उसकी गिरफ्तारी में विफल रही। इसके बाद बिहार एसटीएफ की विशेष टीम उसके पीछे लगी थी। इसी में एसटीएफ की टीम ने सूचना संग्रह कर उसे पकड़ा।

    पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञिप्ति में बताया गया कि उक्त बदमाश पर मुजफ्फरपुर एवं सारण जिला के विभिन्न थानों में हत्या, आर्म्स एक्ट एवं मादक पदार्थ से संबंधित छह से अधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में साधु से जुड़े और कई शातिरों के नाम व ठिकाने का पुलिस को पता चला है।

    पुलिस टीम उसकी निशानदेही पर रविवार की रात तक कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस का कहना है कि पूर्व के मामलों के रिकार्ड को भी खंगाला जा रहा है। लंबित केसों में भी रिमांड पर लेने की भी कवायद की जाएगी।