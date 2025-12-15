Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरपुर में मौत के मुहाने से लौटी युवती, बूढ़ी गंडक में छलांग के बाद गोताखार ने खींच लाया बाहर

    By Sanjiv Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    Muzaffarpur Latest News  मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने अखाड़ाघाट पुल से बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय गोताखोरों ने उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अखाड़ाघाट पुल से बूढ़ी गंडक नदी में सोमवार को एक युवती छलांग लगा दी। घटना को देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

    स्थानीय गोताखोर के सहयोग से युवती को बचा लिया गया। नदी में कूदने के क्रम में वह घायल हो गई। बताया गया कि युवती बालूघाट इलाके में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती है।

    घटना की जानकारी पर उसके स्वजन भी वहां पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवती काफी तेजी से पुल पर पैदल आई। इसके बाद चप्पल पुल पर उतारने के बाद बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी।

    युवती पानी में गिरने के बजाय सीधे पुल के कंक्रीट पिलर से जा टकराई। इसमें वह घायल हो गई। उसका दोनों पैर और हाथ टूट गया। बताया गया कि घटना के समय नदी में कई मछुआरे जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे। युवती को गिरता देख मछुआरे तुरंत अपनी नाव लेकर मौके पर पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवती पिलर के पास अचेत हालत में पड़ी थी। मछुआरों ने उसे नदी से बाहर निकाला और किनारे लेकर आए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल युवती को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    सिकंदरपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि युवती अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। बयान देने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। जानकारी के बाद युवती के स्वजन भी वहां पहुंच गए है। 

    विभिन्न मामलों में 71 आरोपित गिरफ्तार

    मुजफ्फरपुर । संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए गए विशेष अभियान में 24 घंटे में 71 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इसमें हत्या में एक, शराब में 13 समेत अन्य मामलों के आरोपित शामिल है। वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने इसकी जानकारी दी।

    अभियान के दौरान 348 लीटर देसी व 12 हजार 319 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 10 वारंट का निष्पादन किया गया। दो मोबाइल, तीन वाहन, 27 ग्राम स्मैक, मिलावटी ताड़ी 85 लीटर व छह सौ रुपये जब्त किए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन में तीन लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेजने की कवायद की जा रही है।