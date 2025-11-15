हाथी-घोड़े की चाल की तरह बढ़ता गया चुनाव परिणाम, मंत्री की सीट पर सांस अटकाने वाली स्थिति
मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा चुनाव में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता ने राजद के सुनील कुमार को हराया। केदार गुप्ता को 1,07,811 वोट मिले, जबकि सुनील कुमार को 98,093 वोट प्राप्त हुए। 30 राउंड तक चले रोमांचक मुकाबले में केदार गुप्ता ने 9,718 वोटों से जीत दर्ज की। केदार गुप्ता 2015 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार कुढ़नी सीट पर कब्जा जमाया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी विधानसभा चुनाव का परिणाम बेहद दिलचस्प उतार-चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता गया। मतगणना का हर राउंड शतरंज की बिसात की तरह करवट लेता रहा कभी राजद आगे तो कभी भाजपा। 30 राउंड तक स्थिति रोमांचक बनी रही।
अंततः भाजपा प्रत्याशी एवं मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने महागठबंधन के उम्मीदवार सुनील कुमार को मात देते हुए जीत दर्ज की। अंतिम नतीजों के अनुसार केदार प्रसाद गुप्ता को 1,07,811 और सुनील कुमार को 98,093 मत मिले। इस तरह केदार गुप्ता ने 9,718 मतों से शानदार जीत हासिल की।
कई राउंड में बढ़त का अंतर 100 से 200 मत तक सिमट गया था, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया। आखिरकार केदार प्रसाद गुप्ता जीत का प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकले।
तीसरी बार फहराया जीत का परचम
कुढ़नी सीट पर केदार प्रसाद गुप्ता का राजनीतिक सफर 2015 से शुरू हुआ था। 2015 चुनाव में उन्होंने पहली बार जीत हासिल की थी। उन्हें 73,227 वोट मिले थे, जबकि जदयू प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा को 66,657 वोट प्राप्त हुए थे।
2020 के चुनाव में उन्हें राजद प्रत्याशी अनिल कुमार सहनी से पराजय का सामना करना पड़ा। अनिल सहनी को 78,385, जबकि केदार गुप्ता को 77,727 मत मिले थे। इसके बाद हुए उपचुनाव (2022) में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और एनडीए सरकार में मंत्री बने।
उस उपचुनाव में उन्हें 76,222 और मनोज कुशवाहा को 73,073 मत मिले थे। इस बार फिर केदार गुप्ता ने जनता का विश्वास जीतते हुए तीसरी बार कुढ़नी सीट पर कब्जा जमाया।
भाजपा को मिला ताज
इस बार चुनाव में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता के अलावा कई अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने मैदान में उतरकर किस्मत आजमाई। इनमें बसपा के विजयेश कुमार, राजद के सुनील कुमार सुमन, एसयूसीआइ के अजय कुमार सहनी, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के आलोक कुमार सिंह, जनशक्ति जनता दल के मो. गुलाम मासूम, समता पार्टी के बैजू कुमार राय, जन सुराज के मो. अली इरफान, राइट टू रिकाल पार्टी के रोहित कुमार, एसयूसीआइ के संजीत मांझी तथा कई निर्दलीय उम्मीदवार शामिल रहे। कुल मिलाकर कुढ़नी सीट का मुकाबला इस बार भी बेहद रोचक रहा और अंततः जीत भाजपा के खाते में गई।
