हाथी-घोड़े की चाल की तरह बढ़ता गया चुनाव परिणाम, मंत्री की सीट पर सांस अटकाने वाली स्थिति

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी विधानसभा चुनाव का परिणाम बेहद दिलचस्प उतार-चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता गया। मतगणना का हर राउंड शतरंज की बिसात की तरह करवट लेता रहा कभी राजद आगे तो कभी भाजपा। 30 राउंड तक स्थिति रोमांचक बनी रही।

अंततः भाजपा प्रत्याशी एवं मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने महागठबंधन के उम्मीदवार सुनील कुमार को मात देते हुए जीत दर्ज की। अंतिम नतीजों के अनुसार केदार प्रसाद गुप्ता को 1,07,811 और सुनील कुमार को 98,093 मत मिले। इस तरह केदार गुप्ता ने 9,718 मतों से शानदार जीत हासिल की।

कई राउंड में बढ़त का अंतर 100 से 200 मत तक सिमट गया था, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया। आखिरकार केदार प्रसाद गुप्ता जीत का प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकले। तीसरी बार फहराया जीत का परचम कुढ़नी सीट पर केदार प्रसाद गुप्ता का राजनीतिक सफर 2015 से शुरू हुआ था। 2015 चुनाव में उन्होंने पहली बार जीत हासिल की थी। उन्हें 73,227 वोट मिले थे, जबकि जदयू प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा को 66,657 वोट प्राप्त हुए थे।

2020 के चुनाव में उन्हें राजद प्रत्याशी अनिल कुमार सहनी से पराजय का सामना करना पड़ा। अनिल सहनी को 78,385, जबकि केदार गुप्ता को 77,727 मत मिले थे। इसके बाद हुए उपचुनाव (2022) में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और एनडीए सरकार में मंत्री बने।