Muzaffarpur news : बीआरएबीयू के नाम की जम्मू कश्मीर में मिली संदिग्ध डिग्री, जाली होने के प्रमाण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी डिग्री जारी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालय के नाम से जारी एक संदिग्ध डिग्री मिली है। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की ओर से डिग्री के सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय को भेजा गया है। प्रथम दृष्टया डिग्री फर्जी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार के भी जाली दस्तखत है। साथ ही डिग्री के फार्मेट में अंतर है।

इस पर कालेज का नाम श्याम नंदन सहाय लिखा है। साथ ही कालेज के नाम के आगे मुजफ्फरपुर भी लिखा है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी होने वाली डिग्री में कालेज का शार्ट नाम लिखा जाता है। मो.एजाज हुसैन के नाम से यह डिग्री जारी की गई है। इसमें दर्ज किया गया है कि छात्र ने सामान्य स्नातक (बीए जनरल) से जुलाई 2004 में हुई परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसमें कालेज का नाम एसएन सहाय बताया गया है। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की ओर से विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर इसके सत्यापन की मांग की गई है।