    Muzaffarpur : हमसफर ट्रेन के एसी-थ्री में बंगाल के यात्री की बिहार में मौत, समय पर नहीं मिली मदद

    By Gopal Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:21 PM (IST)

    दिल्ली से कटिहार जाने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस के एसी-थ्री में एक यात्री की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के यात्री की तबीयत बिगड़ने पर भी उन्हें समय पर ...और पढ़ें

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Champaran Humsafar train : दिल्ली से कटिहार जाने वाली 15706 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस के एसी-थ्री में बंगाल के एक यात्री की मौत हो गई।

    रेल मदद पर सूचना के बाद मुजफ्फरपुर में ट्रेन रुकने पर रेल चिकित्सक के अलावा जीआरपी, आरपीएफ पहुंची, लेकिन किसी ने शव उतारने की जहमत नहीं उठाई। बाद में शव को उसी बोगी में कटिहार जाने के लिए छोड़ दिया।

    वह नरीपेन मंडल पिता देबेन मंडल पश्चिम बंगाल के पश्चिम चांदपुर मालदा के इश्वरलालपारा गांव के निवासी बताए गए। उनका टिकट बी-9 में नौ व 15 बर्थ था। दिल्ली से कटिहार जा रहे थे, लेकिन उक्त बोगी की 45 नंबर बर्थ पर वे मृत पाए गए।

    स्वजन ने पुलिस को बताया कि दिल्ली से कटिहार के लिए मंगलवार को चले थे। ट्रेन में चढ़ने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। टीटीई को खोजा, लेकिन नहीं मिले।

    रेल मदद पर दूसरे यात्री से मदद मांगी, लेकिन रास्ते में कोई चिकित्सक नहीं आए। इस दौरान उनकी मौत हो गई। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर में दोपहर करीब दो बजे पहुंची। रेल मदद पर शिकायत के बाद जीआरपी, आरपीएफ, स्टैटिक टीटीई के साथ रेल चिकित्सक भी पहुंचे।

    रेल चिकित्सक ने जांच की तो मृत पाया गया। उस वक्त यात्री बी-9 कोच के 45 नंबर बर्थ पर थे। किसी ने शव ट्रेन से उतारने की कोशिश नहीं की।

    बदले मार्ग से आज चलेगी पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

    मुजफ्फरपुर । उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर-मदार सेक्शन में लेवल क्रासिंग- 44 पर मेंटीनेंस कार्य चलेगा। इसको लेकर गुरुवार को वहां ब्लाक लिया गया है।

    पोरबंदर स्टेशन से खुलने वाली 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग अजमेर की जगह दौराई-मदार जंक्शन बाइपास मार्ग के रास्ते चलाई जाएगी।

    यह ट्रेन अजमेर स्टेशन पर नहीं जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए दौराई व मदार जंक्शन स्टेशनों पर इस ट्रेन को अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। हालांकि इससे कुछ यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। 