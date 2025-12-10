Muzaffarpur : हमसफर ट्रेन के एसी-थ्री में बंगाल के यात्री की बिहार में मौत, समय पर नहीं मिली मदद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Champaran Humsafar train : दिल्ली से कटिहार जाने वाली 15706 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस के एसी-थ्री में बंगाल के एक यात्री की मौत हो गई। रेल मदद पर सूचना के बाद मुजफ्फरपुर में ट्रेन रुकने पर रेल चिकित्सक के अलावा जीआरपी, आरपीएफ पहुंची, लेकिन किसी ने शव उतारने की जहमत नहीं उठाई। बाद में शव को उसी बोगी में कटिहार जाने के लिए छोड़ दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह नरीपेन मंडल पिता देबेन मंडल पश्चिम बंगाल के पश्चिम चांदपुर मालदा के इश्वरलालपारा गांव के निवासी बताए गए। उनका टिकट बी-9 में नौ व 15 बर्थ था। दिल्ली से कटिहार जा रहे थे, लेकिन उक्त बोगी की 45 नंबर बर्थ पर वे मृत पाए गए।

स्वजन ने पुलिस को बताया कि दिल्ली से कटिहार के लिए मंगलवार को चले थे। ट्रेन में चढ़ने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। टीटीई को खोजा, लेकिन नहीं मिले। रेल मदद पर दूसरे यात्री से मदद मांगी, लेकिन रास्ते में कोई चिकित्सक नहीं आए। इस दौरान उनकी मौत हो गई। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर में दोपहर करीब दो बजे पहुंची। रेल मदद पर शिकायत के बाद जीआरपी, आरपीएफ, स्टैटिक टीटीई के साथ रेल चिकित्सक भी पहुंचे।