बस स्टैंड में भीषण आग, एक दर्जन दुकानें जलीं, बस चालक घायल

जागरण संवाददाता, मधुबनी। बुधवार की रात आग लगने से मधुबनी बस स्टैंड के परिसर स्थित लगभग एक दर्जन दुकानें जल कर राख हो गई। बस स्टैंड के दुकानों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई।

आग की चपेट में वहीं खड़ी समीर ट्रैवेल्स की एक बस भी आ गई। आग से बस को बचाने के क्रम में बस का ड्राइवर भागलपुर जिला के जगतपुर निवासी सुभाष यादव घायल हो गया। घायल बस चालक का इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है।