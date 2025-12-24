बस स्टैंड में भीषण आग, एक दर्जन दुकानें जलीं, बस चालक घायल
Madhubani Latest News : बुधवार की रात मधुबनी बस स्टैंड परिसर में आग लगने से लगभग एक दर्जन दुकानें जल गईं। दुकानों में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। समीर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मधुबनी। बुधवार की रात आग लगने से मधुबनी बस स्टैंड के परिसर स्थित लगभग एक दर्जन दुकानें जल कर राख हो गई। बस स्टैंड के दुकानों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
आग की चपेट में वहीं खड़ी समीर ट्रैवेल्स की एक बस भी आ गई। आग से बस को बचाने के क्रम में बस का ड्राइवर भागलपुर जिला के जगतपुर निवासी सुभाष यादव घायल हो गया। घायल बस चालक का इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है।
बस स्टैंड में लगी भीषण आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस आग जनी से स्थानीय दुकानदारों को भारी क्षति हुई है। दुकानों में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आक्रोशित दुकानदारों ने मधुबनी स्टेशन से 13 नंबर गुमती जाने वाली सड़क को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया।
