Muzaffarpur Crime : पारू में प्रमुख के ननदोई की गला रेतकर हत्या, चौर में फेंका शव

संवाद सहयोगी, पारू (मुजफ्फरपुर)। पारू थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर नगवा गांव स्थित ससुराल से लापता प्रखंड प्रमुख के ननदोई की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह उनका सड़ा-गला शव ससुराल से एक किलोमीटर दूर छाप शेढा चौर में बोरे में बंद मिला। खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

एक युवक हिरासत में, जांच पड़ताल जारी मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। घटना की छानबीन की जा रही है। बताया जाता है कि प्रमुख मधुमाला कुमारी के ननदोई संजय पासवान (46 वर्ष) मीनापुर थाना क्षेत्र के मीनापुर सेंटर गांव निवासी बालदेव पासवान के पुत्र थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह तकरीबन 21 वर्षों से सपरिवार अपनी ससुराल में ही रहते थे। आसपास के गांवों में फूलों की खेती की देखभाल का कार्य करते थे। इसके एवज में मिलने वाले पैसों से परिवार का भरण-पोषण करते थे। इसी बीच अचानक 30 सितंबर की शाम करीब सात बजे वह घर से गायब हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई अता-पता नहीं चला। थक-हारकर स्वजन की ओर से उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी।