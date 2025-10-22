Language
    Muzaffarpur Crime : पारू में प्रमुख के ननदोई की गला रेतकर हत्या, चौर में फेंका शव

    By Shiv Shankar Vidyarthi Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:12 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के पारू में प्रखंड प्रमुख के ननदोई की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका शव ससुराल से दूर एक चौर में बोरे में बंद मिला। मृतक कई वर्षों से ससुराल में रह रहे थे और फूलों की खेती करते थे। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    Hero Image

    पारू में शव मिलने की सूचना के बाद जुटी भीड़ l जागरण

    संवाद सहयोगी, पारू (मुजफ्फरपुर)। पारू थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर नगवा गांव स्थित ससुराल से लापता प्रखंड प्रमुख के ननदोई की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह उनका सड़ा-गला शव ससुराल से एक किलोमीटर दूर छाप शेढा चौर में बोरे में बंद मिला। खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

    एक युवक हिरासत में, जांच पड़ताल जारी 

    मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। घटना की छानबीन की जा रही है। बताया जाता है कि प्रमुख मधुमाला कुमारी के ननदोई संजय पासवान (46 वर्ष) मीनापुर थाना क्षेत्र के मीनापुर सेंटर गांव निवासी बालदेव पासवान के पुत्र थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह तकरीबन 21 वर्षों से सपरिवार अपनी ससुराल में ही रहते थे। आसपास के गांवों में फूलों की खेती की देखभाल का कार्य करते थे। इसके एवज में मिलने वाले पैसों से परिवार का भरण-पोषण करते थे। इसी बीच अचानक 30 सितंबर की शाम करीब सात बजे वह घर से गायब हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई अता-पता नहीं चला। थक-हारकर स्वजन की ओर से उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी।

    अलग-अलग थे सिर व धड़  

    परिवार के लोग उनकी तलाश में जुटे ही थे कि बुधवार की सुबह जगन्नाथपुर नगवा गांव से सटे छाप शेढा चौर में सड़क किनारे शव बरामद होने की सूचना मिली। बोरे में बंद शव से दुर्गंध आ रही थी। सूचना पर पहुंचे प्रमुख पति विजय पासवान ने अपने जीजा के रूप में मृतक के शव की पहचान की। थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि शव दो टुकड़ों में बंटा था। सिर व धड़ अलग-अलग थे। मृतक के स्वजन की ओर से अभी कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है।