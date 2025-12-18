Language
    Muzaffarpur : सीतामढ़ी फाइनेंस लूट का राज खुला, मुजफ्फरपुर से दबोचा गया वांटेड

    By Sanjiv Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:12 PM (IST)

    बिहार एसटीएफ ने सीतामढ़ी फाइनेंस लूट मामले में फरार राहुल कुमार को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया। वह पूर्वी चंपारण का रहने वाला है और अहियापुर में रह रह ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने फाइनेंस कंपनी से लूटपाट मामले में फरार चल रहे शातिर राहुल कुमार उर्फ राहुल सिंह को गिरफ्तार किया है। वह मूलरूप से पूर्वी चंपारण के भखुराहिया सरैया गोपाल का रहनेवाला है।

    वर्तमान में अहियापुर थाने के रामू ठाकुर लेन में रहता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार वह ठिकाना बदल रहा था। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर बिहार एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर उसे दबोच लिया। पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है।

    बताया गया कि पिछले वर्ष सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी में करीब छह लाख रुपये से अधिक की लूट को अंजाम दिया गया था। इसके बाद से वह लगातार फरार था। ठिकाना बदलकर घटनाओं को अंजाम भी दे रहा था।

    एसटीएफ की विशेष टीम उसके पीछे लगी थी। पूछताछ में गिरोह से जुड़े और कई शातिरों के नाम व ठिकाने की जानकारी दी है। पुलिस टीम उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि उसके पूर्व का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। लंबित केस सामने आने के बाद उसे रिमांड पर लेने की कवायद की जाएगी।

    कचहरी परिसर में बाइक चोरी में पकड़ाए शातिर की धुनाई

    मुजफ्फरपुर । कचहरी परिसर में बाइक चोरी करते एक शातिर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर उसकी धुनाई कर दी। इससे इलाके में गहमागहमी बनी रही। सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद आरोपित को हिरासत में लिया।

    पूछताछ में आरोपित की पहचान अहियापुर दादर इलाके के अजीत कुमार के रूप में है। पूछताछ में पता चला कि वह पहले भी बाइक व साइकिल की चोरी कर चुका है। मामले में वह जेल भी जा चुका है। पुलिस का कहना है कि आरोपित से पूछताछ कर सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है।

    पूछताछ में उसने चोरी की बाइक को छिपाने का ठिकाना भी बताया है। पुलिस उसके बताए गए स्थान पर छापेमारी कर बाइक जब्ती की कवायद में जुटी है। बता दें कि शहर के विभिन्न इलाकों से औसतन तीन से चार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन चोरों की गिरफ्तारी की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। -