Muzaffarpur Crime: कोचिंग से पढ़ा कर लौट रही शिक्षिका की गोली मारकर हत्या
Bihar Crime : मुजफ्फरपुर में कोचिंग से लौट रही एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
केशव कुमार, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के भटौलिया स्थित तरौरा नहर पुल के पास बदमाशों ने मंगलवार की शाम महिला शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब अपने भाई के साथ शहर के कोचिंग से पढ़ाकर बाइक से घर जा रही थी।
गोली मारने के बाद बाइक से फरार हो गए। फिलहाल, घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम में भेजा। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान कोमल के रूप में हुई है।
बताया गया कि कोमल शहर के ही एक निजी कोचिंग में छात्रों को पढ़ाती है। शाम को कोमल भाई के साथ बाजार से घर लौट रही थी। इसी दौरान पीछे से आए एक बाइक सवार ने कोमल के पीठ में गोली मार दी।
गोली चलने के बाद कोमल ने शोर मचाया। इसके बाद उसके छोटे भाई ने बाइक रोककर देखा तो उसकी बहन के पीठ में गोली लगी थी। भाई ने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला शिक्षक रोज की तरह कोचिंग पढ़ाने के बाद घर लौट रही थीं। तभी नहर पुल के पास बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। गोली लगते ही उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर मुशहरी पुलिस के साथ डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। काेमल के भाई आदित्य कुमार ने बताया कि बहन को लेकर घर जा रहा था।
इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने बहन को गोली मार दी। बहन को किसने मारा, उसे नहीं देखा। अगर देखता तो वो मेरी हाथों से नहीं बचता। गोली लगने के बाद बहन सड़क पर गिर गई।
