नशे में धुत चालक ई-रिक्शा के साथ बूढ़ी गंडक में गिरा,उसके अलावा एक और युवक था सवार
जीरोमाइल के पास नशे में धुत ई-रिक्शा चालक बूढ़ी गंडक नदी में गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से चालक और उसमें सवार एक अन्य युवक को बचाया गया। दोनों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ई-रिक्शा को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि पुल पर रेलिंग न होने के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जीरोमाइल से अखाड़ाघाट की ओर जा रहे ई-रिक्शा को लेकर नशे में धुत चालक बूढ़ी गंडक नदी में गिर गया। उसमें सवार एक युवक भी नदी में गिर गया। जोरदार आवाज के बाद पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूर दौड़कर पहुंचे। इसके बाद शोर मचाने लगे।
देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। गश्ती पदाधिकारी दारोगा भूषण कुमार ने स्थानीय लोगों के सहयोग से नदी में डूबे दोनों युवकों को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया।
घायल युवक मनियारी इलाके का सूरज और उसके पड़ोस का भाई मुकेश बताया गया है। इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक भर्ती कर इलाज कर रहे हैं। युवकों ने बताया कि वह भाभी से मिलने आए थे। रविवार की देर रात लौटने के दौरान अचानक पुल से टकराते हुए नदी में ई-रिक्शा लेकर गिर गए।
दारोगा ने बताया कि क्रेन से गाड़ी को निकलवाया गया है। उसे जब्त किया गया है। मौके पर मौजूद राजू उस्ताद ने बताया कि शुक्र था कि लोगों ने शोर मचाया। वह भी दौड़े। किसी को नदी में गोता लगाने नहीं आ रहा था। डूबे युवक बचाओ-बचाओ चिल्ला रहे थे।
गोता लगाकर दोनों को निकाले। दोनों के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। दूसरी ओर चर्चा है कि पुलिस की गाड़ी को देखकर चालक डर गया और पुल से टकराते हुए नदी में गिर गया। पुलिस का कहना है कि नशे में धुत होने की बात सामने आई है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रेलिंग नहीं होने से हादसे की आशंका
जीरो माइल से अखाड़ाघाट पुल में रेलिंग नहीं है। इस कारण यहां हमेशा हादसे की आशंका रहती है। कई बार यहां रेलिंग बनाए जाने की मांग भी उठी, मगर बनाया नहीं गया। रविवार देर रात इसी जगह से ई-रिक्शा लेकर चालक नदी में गिर गए। यह तो गनीमत थी कि बगल में नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण वहां देर रात भी मजदूर थे। इससे दो युवकों की जान बच गई।
