मुजफ्फरपुर में 93 हजार छात्र-छात्राएं संकट में, छोटी सी लापरवाही बनी लाभ में रोड़ा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। प्रधानाध्यापकों की लापरवाही से जिले के 93,672 छात्र-छात्राएं लाभुक योजनाओं से वंचित होंगे। सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्र-छात्राओं का रिकार्ड यू डायस पोर्टल पर अपलोड नहीं करने से ऐसी स्थिति बनी है। सबसे अधिक मुशहरी व शहरी क्षेत्र के स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों का रिकार्ड अपलोड नहीं किया गया है। इसकी संख्या 22574 है।

वहीं सबसे कम मुरौल के 143 विद्यार्थी शामिल हैं। जिले के 16 प्रखंडों के 4109 विद्यालयों में नामांकित नौ लाख से अधिक विद्यार्थियों में अब तक आठ लाख से अधिक का रिकार्ड अपलोड किया गया है। 16 प्रखंडों में 37 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी छात्र-छात्रा का रिकार्ड अपलोड नहीं किया गया है।

वहीं 47 विद्यालय ऐसे हैं जहां 10 से कम विद्यार्थियों की एंट्री की गई है। इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के एचएम से स्पष्टीकरण मांगा है। कहा गया है कि बुधवार को यू डायस पोर्टल पर विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं का रिकार्ड अपलोड करने की अंतिम तिथि है।

अगर रिकार्ड अपलोड नहीं किया जाता तो छात्र-छात्राएं राज्य व केंद्र आधारित योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में बुधवार को 600 से अधिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कक्षा के वर्ग शिक्षक के सहयोग से कार्य पूरा करना है।

औराई के 47, बंदरा के 22, बोचहां के 25, गायघाट के 48, कांटी के 21, कटरा के 44, कुढ़नी के 68, मड़वन के 20, मीनापुर के 53, मोतीपुर के 75, मुशहरी के 52, पारू के 40, साहेबगंज के 23, सकरा के 45, सरैया के 39 विद्यालय शामिल हैं।