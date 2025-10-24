Language
    Muzaffarpur News : आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल के झांसे में फंसे, उड़ा दिए 82 हजार

    By Aakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:48 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रद्द कराने के बहाने साइबर ठगों ने 82 हजार रुपये का चूना लगा दिया। पीड़ित को कॉल आया और ओटीपी साझा करने के बाद उसके खाते से पैसे कट गए। उसने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । एटीएम फ्राड गिरोह के शातिर बदमाशों ने पीएंडटी चौक के एक एटीएम में झांसा देकर युवक का डेबिट कार्ड बदल दिया। इसके बाद खाते से 82 हजार 400 रुपये उड़ा लिए। इस संबंध में कन्हौली खादी भंडार रोड निवासी कपिलेश्वर कुमार ने मिठनपुरा थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी कराई है।

    दो अज्ञात व्यक्ति अचानक एटीएम के अंदर घुस गए 

    पीड़ित ने पुलिस को बताया कि करीब 11 बजे वह पीएंडटी चौक के बैंक आफ इंडिया के एटीएम में गए। वह एटीएम से 25 हजार रुपये निकाल रहे थे। रुपये निकलने के दौरान ही दो अज्ञात व्यक्ति एटीएम के अंदर घुस गए और उन्हें झांसा देना शुरू कर दिया। बदमाशों ने उनसे कहा कि उनका ट्रांजेक्शन अभी कैंसिल नहीं हुआ है। अगर उन्होंने इसे कैंसिल नहीं किया तो कोई दूसरा व्यक्ति उनके खाते से पैसे उड़ा सकता है। बदमाशों के झांसे में आकर जब पीड़ित ने कैंसिल करने लगे तो दोनों शातिर भी अंदर ही रहे और इसी दौरान मौका पाकर उन्होंने युवक का एटीएम कार्ड बदल दिया।

    तत्काल बैंक जाकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट निकलवाया

    युवक को उस समय कार्ड बदले जाने का पता नहीं चल सका। अगले दिन जब कपिलेश्वर कुमार दोबारा एटीएम से पैसे निकालने गए तो उन्हें पता चला कि उनके खाते में रुपये ही नहीं है। तत्काल बैंक जाकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट निकलवाया। जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि एटीएम फ्राड गिरोह के बदमाशों ने उनके खाते से उक्त रुपये निकाल लिए हैं। जालसाजी का पता चलते ही पीड़ित ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराने के साथ मिठनपुरा थाने में भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गिरोह के शातिरों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। बता दें एटीएम के आसपास कार्ड बदलने वाला इस तरह का गिरोह सक्रिय है। 