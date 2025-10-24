Muzaffarpur News : आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल के झांसे में फंसे, उड़ा दिए 82 हजार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । एटीएम फ्राड गिरोह के शातिर बदमाशों ने पीएंडटी चौक के एक एटीएम में झांसा देकर युवक का डेबिट कार्ड बदल दिया। इसके बाद खाते से 82 हजार 400 रुपये उड़ा लिए। इस संबंध में कन्हौली खादी भंडार रोड निवासी कपिलेश्वर कुमार ने मिठनपुरा थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी कराई है।

दो अज्ञात व्यक्ति अचानक एटीएम के अंदर घुस गए पीड़ित ने पुलिस को बताया कि करीब 11 बजे वह पीएंडटी चौक के बैंक आफ इंडिया के एटीएम में गए। वह एटीएम से 25 हजार रुपये निकाल रहे थे। रुपये निकलने के दौरान ही दो अज्ञात व्यक्ति एटीएम के अंदर घुस गए और उन्हें झांसा देना शुरू कर दिया। बदमाशों ने उनसे कहा कि उनका ट्रांजेक्शन अभी कैंसिल नहीं हुआ है। अगर उन्होंने इसे कैंसिल नहीं किया तो कोई दूसरा व्यक्ति उनके खाते से पैसे उड़ा सकता है। बदमाशों के झांसे में आकर जब पीड़ित ने कैंसिल करने लगे तो दोनों शातिर भी अंदर ही रहे और इसी दौरान मौका पाकर उन्होंने युवक का एटीएम कार्ड बदल दिया।