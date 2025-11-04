Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरपुर में 46 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद, 10 महीने में 4.55 करोड़ जुर्माना वसूल

    By Aakash Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 46 हजार से अधिक वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग ने तीन से अधिक चालान बकाया होने पर इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यातायात पुलिस ने जनवरी 2025 से अक्टूबर तक 4.55 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है, जिसमें विभिन्न नियमों का उल्लंघन शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुजफ्फरपुर में 46 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। यातायात पुलिस नियम तोड़ने वाले चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में नियम तोड़ने वाले 46 हजार से अधिक वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से चिह्नित किया गया है। जिनके पास तीन से अधिक चालान बकाया है। परिवहन विभाग ने चालान जमा नहीं करने वालों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि एक जनवरी 2025 से 31 अक्टूबर तक यातायात थाने की पुलिस ने 29 हजार से अधिक वाहन मालिकों को जुर्माना किया है। चालकों से चार करोड़ 55 लाख 24 हजार 519 रुपये से अधिक जुर्माना वसूला है। इसमें 19 हजार चालान आइ ट्रिपलसी से काटे गए। जिसमें दो करोड़ का जुर्माना किया गया। ट्रैफिक थाने की पुलिस ने भी 2.50 करोड़ का चालान काटा है। 

     कई तरह के नियम के उल्लंघन पर चालान 

    यातायात थाने की पुलिस का कहना है कि कई तरह के नियम के उल्लंघन पर चालान कट रहा है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिना इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप, वन-वे या नो-एंट्री में प्रवेश, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना शामिल है।

    इसके अलावा खतरनाक तरीके से ड्राइविंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, वाहन चलाते समय धूम्रपान, मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग, नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने, ट्रिपल लोडिंग, सीट बेल्ट न लगाना बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाना, काली फिल्म लगाने, नाबालिग बच्चों से ड्राइविंग आदि शामिल है। 