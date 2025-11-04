मुजफ्फरपुर में 46 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद, 10 महीने में 4.55 करोड़ जुर्माना वसूल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। यातायात पुलिस नियम तोड़ने वाले चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में नियम तोड़ने वाले 46 हजार से अधिक वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से चिह्नित किया गया है। जिनके पास तीन से अधिक चालान बकाया है। परिवहन विभाग ने चालान जमा नहीं करने वालों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बताया गया कि एक जनवरी 2025 से 31 अक्टूबर तक यातायात थाने की पुलिस ने 29 हजार से अधिक वाहन मालिकों को जुर्माना किया है। चालकों से चार करोड़ 55 लाख 24 हजार 519 रुपये से अधिक जुर्माना वसूला है। इसमें 19 हजार चालान आइ ट्रिपलसी से काटे गए। जिसमें दो करोड़ का जुर्माना किया गया। ट्रैफिक थाने की पुलिस ने भी 2.50 करोड़ का चालान काटा है।

कई तरह के नियम के उल्लंघन पर चालान यातायात थाने की पुलिस का कहना है कि कई तरह के नियम के उल्लंघन पर चालान कट रहा है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिना इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप, वन-वे या नो-एंट्री में प्रवेश, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना शामिल है।