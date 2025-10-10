मुजफ्फरपुर में कार की ब्रेक लाइट और सीट में छिपाई गई थी 417 बोतल अंग्रेजी शराब, दो धंधेबाज गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कांटी थाना के सदातपुर फोरलेन हाइवे से पश्चिम बंगाल नंबर की कार में बनाए गए गुप्त बाक्स से 417 बोतल शराब जब्ती मामले में अभियोग दर्ज कर पकड़े गए मुशहरी गोपालपुर तरवारा के अंशु कुमार व रोहुआ के अमन कुमार को जेल भेज दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूछताछ में अंशु ने बताया कि कार उसी की थी। उसने शराब की डिलीवरी करने के लिए ही कार खरीदी थी। वह अपने दोस्त के साथ अरूणाचल प्रदेश से शराब लेकर आया था। यह उसकी चौथी खेप थी। वह कांटी के शराब धंधेबाज को शराब की डिलीवरी करने सदातपुर में रूका था।

उसका चचेरा भाई रवि राय कंटेनर से शराब मंगवाने में मनियारी थाने से जेल जा चुका है। इसके पहले ही टीम ने उसे दबोच लिया। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कांटी इलाके के धंधेबाजों का पता लगाया जा रहा है। इसके लिए छापेमारी की जा रही है।

जियालाल चौक से 472 बोतल शराब जब्त, मकान सील अहियापुर थाना के जियालाल चौक के एक मकान में छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने आफ्टर डार्क शराब की 13 कार्टन शराब जब्त की है। इसमें 472 बोतल शराब थी। मौके से धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

आसपास के लोगों से पता चला कि शिवहर का रहने वाला राजेश कुमार मकान को भाड़ा पर लिया था। मकान से वह शराब की बिक्री करता था। टीम ने मकान को सील कर दिया है। फरार धधेबाज के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर ली गई है।