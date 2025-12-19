बिजली तार टूटने से एक परिवार के तीन चिराग बुझे, पिता- बेटा और भांजा की दर्दनाक मौत; शादी की तैयारियां अधर में लटकी

संवाद सहयोगी, कुढ़नी। फकुली थाना क्षेत्र के मलकौनी गांव में गुरुवार के दिन अचानक बिजली के तार टुटने के बाद तीन लोगों कि दर्दनाक मौत घटनास्थल स्थल पर ही हो गया। उसके बाद पुरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।

एक साथ पिता,भाई व भांजा के मौत से सदमे में पड़े बड़े भाई पूर्व पैक्स अध्यक्ष अनिकेत कुमार उर्फ सोनू बार बार अपने पिता और छोटे भाई को इधर-उधर आते-जाते लोगों के बीच उनकी नजर ढूंढते दिखे। जबकि मृत पिता चंदेश्वर राय कि दोनों पुत्रियां कविता व रूपा अपने भाई और पिता को पागल की तरह रट लगाए जा रही हैं। उन्हें लगता है कि इस आते-जाते लोगों के बीच पिताजी व भाई हों।आंखों में आंसुओ भी नही सुख रहे हैं।और रोते-रोते गले कि आवाज भी बैठ गई है।

फरवरी में होने वाली थी बेटी की शादी खौफनाक चेहरा बिना अन्न ग्रहण किए तीनों घर से बाहर और बाहर से घर में अपने भाई पिता को खोजते थक नहीं रही है। वह भुल नहीं रहा कि यह सब देखते ही देखते कैसे हो गया। जो कभी नहीं सोचा था कि हमें अपने जिंदगी में सभी भाई-बहनों को शादी की खुशियां एक साथ देखती। आज उस परिवार का सब-कुछ खत्म हो गया।

एक बेटी का भाई व पिता तो तीसरे का घर का चिराग सदा के लिए बुझ गया। उधर कविता एवं रूपा कि शादी की सहनाई कि गुंज फरवरी में गूंजने वाली थी। वह पुरा का पुरा अरमान धरी की धरी रह गई।

मां वेसुध जमीन पर पड़ी है। आंखों के आंसु सुख गये।गले कि आवाज बदल गई।बार बार कहती है हे भगवान अपने के हम कथी बिगाड़ली कि अपने अइसन दिन दिखा देली।अब न अरबी कोने पूजा पाठ।बेटा के नोकरी भेल भगवान के न देखल गेलईन। यही रट लगा कर वेसुध हो जमीन पर गीर जाती है।

घर में बिजली तार लगामे से डर वहीं इस मौत के बाद अगल बगल के लोगों के द्वारा ढांढस दिलाया जा रहा है। लेकिन परिवार को कुछ नहीं दिख रहा है। उधर घर के बंद बिजली आपूर्ति बहाल करने आए लाइनमैन के पैरों पर गिरकर रोती हुई रुपा ने इस मनहूस बिजली तार से पुनः घर में रौशनी करने से रोकती रही।

लोगों को अब बिजली व बिजली तार देखकर काफी डर बना है। आस-पास के लोगों व विधुत कनीय अभियंता कुढनी केशव कृष्ण ने घटनास्थल का जायजा लिया और जहां भी थोड़ा बहुत लूज व कवर रहित तार को अविलंब बदलने को लेकर विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। इसे जल्द ही बदलते हुए दुरुस्त कर दिया जाएगा।