₹2.10 लाख पाने का आखिरी मौका, 31 दिसंबर के बाद हाथ से निकल जाएगा अवसर

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Mahila Rojgar Yojana: राज्य सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा अवसर दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को किस्तों में दो लाख दस हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाओं को तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभुकों को चरणबद्ध तरीके से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

रोजगार के लिए प्रशिक्षण मॉडल तैयार योजना के तहत महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण मॉडल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थायी आजीविका से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

अब तक लाखों महिलाओं को नहीं मिली राशि योजना में आवेदन करने के बावजूद अब तक बड़ी संख्या में महिलाओं को सहायता राशि नहीं मिल सकी है। विभाग के अनुसार, दस्तावेजों की त्रुटि, सत्यापन में देरी और पात्रता से जुड़ी समस्याओं के कारण कई आवेदनों पर अभी कार्रवाई लंबित है।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से होगा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं VO/ALF के जरिए आवेदन कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना आवश्यक बताया गया है।