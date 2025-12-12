Language
    Muzaffarpur News: लगेंगी 17 हजार से अधिक सोलर लाइटें, रखरखाव की जिम्मेदारी तय

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर जिले के वार्डों और पंचायतों में तीसरे चरण में 17 हजार से अधिक सोलर लाइटें लगेंगी। एजेंसी का चयन हो गया है और तीन महीने में काम पूरा करने का ...और पढ़ें

    Hero Image

    एजेंसी का चयन करते हुए कार्यादेश किया गया निर्गत, कुल 54 हजार से अधिक लाइट लगेंगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के विभिन्न वार्ड और पंचायतों में तीसरे चरण के तहत 17 हजार से अधिक सोलर लाइट लगाई जाएंगी। इसके लिए एजेंसी का चयन कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।

    तीन माह के अंदर कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा चयनित एजेंसी की यह जवाबदेही होगी कि वह नियमित समय पर इन लाइटों की देखभाल करे और खराब होने पर 72 घंटे के अंदर मरम्मत करे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके लिए सोलर लाइट के खंभे पर एजेंसी के एक कर्मी का माेबाइल नंबर और नाम भी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।ताकि कोई भी आम व्यक्ति इसकी सूचना अथवा शिकायत कर सके। सोलर लाइट लगाने के लिए गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा गया है।

    साथ ही सभी चयनित एजेंसियों को शीघ्र सामग्री की आपूर्ति कार्यस्थल पर करने को कहा गया है। जिले में चार एजेंसियों को कार्य करने की जवाबदेही सौंपी गई है। इसमें आइटीआइ लिमिटेड, जय आटो व्हीकल्स प्रा. लि. सग्स लायड लि. समेत अन्य है। निर्धारित समय तक अनिवार्य रूप से कार्य करने को कहा गया है।

    जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्थल चयन

    विदित हो कि जिले में 54 हजार से अधिक सोलर लाइट लगाई जानी है। इसके तहत 41 हजार लाइट के लिए कार्यादेश निर्गत हो चुका है। इसमें से करीब 26 हजार लाइट लगाए जा चुके हैं और अब 17 हजार के लिए लक्ष्य तय किया गया है।

    इसके बाद शेष कार्य चौथे चरण में पूरा किया जाएगा। डीएम ने पिछले दिनों इसकी समीक्षा करते हुए कहा कि सोलर लाइट लगाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग लें। ताकि स्थल चिह्नित करने में सुविधा हो। सार्वजनिक स्थानों पर लाइट लगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा है।

    2.50 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

    बताया गया कि जिले में सोलर लाइट लगाने के बाद कई प्रखंडों में सैंकड़ों की संख्या में यह खराब हो गई थी। एजेंसी के द्वारा इसे 72 घंटे के अंदर दुरुस्त नहीं किया गया। इसपर संज्ञान लेते हुए विभाग के स्तर से एजेंसियों पर करीब ढाई लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। बताया गया कि विभागीय प्रविधान के अनुसार 72 घंटे के बाद प्रतिदिन 10-10 रुपये से हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद खराब लाइटों की मरम्मत की गई।

    इन प्रखंडों में लगेंगे इतने लाइट

     

    सरैया में 2910, पारू में 1250, मड़वन में 420, कुढ़नी में 1050, सकरा में 770, मुरौल में 230, बोचहां में 590, मीनापुर में 1820, कांटी में 1390, मोतीपुर में 830, साहेबगंज में 1320, मुशहरी में 780, कटरा में 1510, औराई में 1760, गायघाट में 690 और बंदरा में 360 सोलर लाइट लगाए जाएंगे।