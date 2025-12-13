मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख की लूट, पुलिस कर रही है जांच
मुजफ्फरपुर में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख रुपये की लूट हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा रेलवे गुमटी के समीप न्यू फोर लाइन पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख रुपए की लूट गए। हथियार से लैश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद हथियार लहराते हुए बाइकर्स बदमाश भाग निकले।
सूचना पर पुलिस जांच में जुटी। एसएसपी भी मौके पर छानबीन की। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। बताया गया कि कर्मी विक्रांत कैश लेकर ऑफिस जा रहे थे। इसी क्रम में घटना को अंजाम दिया गया।
