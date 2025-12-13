Language
    मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख की लूट, पुलिस कर रही है जांच

    By Sanjiv KumarEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख रुपये की लूट हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जांच में जुटी पुलिस। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा रेलवे गुमटी के समीप न्यू फोर लाइन पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख रुपए की लूट गए। हथियार से लैश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद हथियार लहराते हुए बाइकर्स बदमाश भाग निकले।

    सूचना पर पुलिस जांच में जुटी। एसएसपी भी मौके पर छानबीन की। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। बताया गया कि कर्मी विक्रांत कैश लेकर ऑफिस जा रहे थे। इसी क्रम में घटना को अंजाम दिया गया।