मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख की लूट, पुलिस कर रही है जांच

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा रेलवे गुमटी के समीप न्यू फोर लाइन पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख रुपए की लूट गए। हथियार से लैश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद हथियार लहराते हुए बाइकर्स बदमाश भाग निकले।