Railway News: गरीब रथ एक्सप्रेस रद, विक्रमशिला एक्सप्रेस में बढ़ी यात्रियों की भीड़

संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। भागलपुर से चलकर आनंद विहार तक जाने वाली 22405 गरीब रथ एक्सप्रेस को आगामी फरवरी तक रद कर दिया गया है, इस वजह से गुरुवार को जमालपुर रेलवे स्टेशन पर भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस की सभी श्रेणी की बोगी ने रेल यात्रियों की भीड़ देखने को मिली।

गरीब रथ एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन भागलपुर जमालपुर किऊल रेलखंड होकर चलती है। भागलपुर से यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार,गुरुवार और शनिवार को आनंद विहार के लिए रवाना होती है। सप्ताह के इसी तीनों दिन यह डाउन में आती है।

परंतु कोहरे और धुंध को देखते हुए गुरुवार को भागलपुर से आनंद विहार के लिए रवाना होने वाली 22405 अप गरीब रथ एक्सप्रेस को फरवरी महीने तक के लिए रद्द कर दिया गया है। मंगलवार और शनिवार को यह ट्रेन अपने निर्धारित समय के अनुसार ही चलेगी। सप्ताह में सिर्फ एक दिन इसको रद किया गया।

ऐसे में गरीब रथ से आनंद विहार तक जाने वाले रेल यात्री अब विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस से यात्रा करने पर मजबूर हो गए हैं। जबकि रेल यात्रियों को गरीब रथ में एसी की सुविधा कम खर्चे में ही उपलब्ध हो जाता है और विक्रमशिला में रेल यात्रियों के पॉकेट पर अधिक लोड पड़ता है।

गुरुवार को जमालपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो पर इस ट्रेन में अत्यधिक भीड़ देखने को मिली। जिसे नियंत्रित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को मशक्कत करना पड़ा। गुरुवार को इस ट्रेन में काफी अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। फार्म संख्या दो पर खड़े कई यात्रियों ने बताया कि गरीब रथ के रद होने की वजह से हम लोगों को दिल्ली जाने के लिए विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है।

कुछ यात्रियों ने यह भी जानकारी दी कि दो माह पहले ही गरीबरथ एक्सप्रेस में दिसंबर महीने के लिए अपना रिजर्वेशन करा लिए थे। ट्रेन के रद होने से उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। 5 घंटे बिलंब से पहुंची अमरनाथ एक्सप्रेस जम्मू तवी से चलकर भागलपुर आने वाली 15098 डाउन में एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे से अधिक बिलंब से जमालपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो पर पहुंची। ट्रेन में सवार यात्री अविनाश कुमार ने बताया कि बरेली जंक्शन के पहले सही या ट्रेन काफी लेट से चलने लगी थी। छपरा सोनपुर आते-आते यह ट्रेन और विलंब से चलने लगी। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने का समय सुबह 7:59 पर है लेकिन अपने निर्धारित समय से 5 घंटा 23 मिनट विलंब से चलकर यह ट्रेन 01: 22 मिनट पर जमालपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो पर पहुंची।