Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vikramshila Express: विक्रमशिला एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी गड़बड़ी, ट्रेन में ठसमठस भीड़

    By Raj Sinha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    विक्रमशिला एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। ट्रेन में पहले से ही ठसमठस भीड़ थी, और खराबी के कारण यात्रियों को गर्मी में इंतजार करना पड़ा। रेलवे विभाग ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया और यात्रियों से असुविधा के लिए खेद जताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। भागलपुर से चलकर आनंद विहार जा रही विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसे ही जमालपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या दो पर पहुंची। ट्रेन के खड़ी होने के तुरंत बाद इंजन के किसी पाइप में गड़बड़ी हो गई, हालांकि इसे तुरंत दूर कर लिया गया। इस कारण लगभग 14 मिनट विलंब से ट्रेन गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इधर, ट्रेन में सवार होने के लिए भीड़ रही। स्टेशन अधीक्षक दीपक कुमार व आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर जेएस मीणा दलबल के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर भीड़ नियंत्रण को लेकर सक्रिय दिखे। रेलवे प्रशासन ने स्लीपर बोगी के मुख्य द्वार पर खड़े होकर ट्रेन से उतरने वाले रेल यात्रियों को पहले उतारने का मौका दिया।

    इसके बाद दरवाजे को खाली करा कर आरक्षित यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश करने दिया। इस व्यवस्था से उतरने वाले और चढ़ने वाले दोनों यात्रियों को काफी सुविधा उपलब्ध हुई। हालांकि, पर्व-त्योहार व चुनाव संपन्न होने के बाद ट्रेनों में रेल यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी।

    सोमवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ सामान्य थी। इस वजह से प्रशासन को भी विधि व्यवस्था और सुरक्षात्मक कदम उठाने में सुविधा हुई थी। स्लीपर की कई बोगी के मुख्य द्वार पर जाकर लटक कर यात्रा कर रहे रेल यात्रियों को दरवाजा के अंदर भेजा रहा था। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो इसको लेकर पूरी तरह से संवेदनशील होकर रेलवे प्रशासन काम कर रहा था।

    इतना ही नहीं, रेल यात्रियों को छोड़ने के लिए उनके साथ आए स्वजन को भी खिड़की से दूरी बनाकर बात करने के लिए जागरूक किया जा रहा था। रविवार को गयाजी रेलवे स्टेशन पर रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस चढ़ने के दौरान गिरकर रेल यात्री की मौत होने के बाद रेल प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है।

    इस ट्रेन में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले रेल यात्री आरक्षण लेकर ही प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन धरहरा अभयपुर किऊल तक जाने वाले यात्री अनधिकृत रूप से स्लीपर बोगी में प्रवेश कर भीड़ एकत्रित कर रहे हैं।

    स्पेशल ट्रेनों के समय से परिचालन का हो रहा प्रयास

    जमालपुर-किऊल भागलपुर स्टेशन होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेन में सबसे अत्यधिक भीड़ भागलपुर से चलकर आनंद विहार तक जाने वाली विक्रमशिला सुपरफास्ट में रहती है।

    प्रशासन ने आनंद विहार तक जाने वाली ट्रेनों में भीड़ कम करने के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में हो रही विलंब से रेल यात्री अपनी प्राथमिकता में विक्रमशिला को ही शामिल कर रहे हैं।

    एरिया मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया रेलवे प्रशासन का यह प्रयास है कि लंबी दूरी की नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनों में रेल यात्रियों की भीड़ का दबाव कम हो इसको लेकर कई विशेष ट्रेन भी चलाया जा रहा है।

    उन्होंने कहा विलंब से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को समय से चलाने के लिए रेलवे प्रशासन कटिबंध है। रेल यात्रियों को भीड़ का दबाव कम करने के लिए स्पेशल ट्रेन से यात्रा करना चाहिए। रेलवे ने यात्रियों के लिए ही यह सुविधा उपलब्ध कराई है।