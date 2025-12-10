Language
    मंगलसूत्र उतरवाने पर भड़कीं महिला अभ्यर्थियां, जीविका भर्ती परीक्षा केंद्र पर जोरदार हंगामा

    By Manish Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:18 PM (IST)

    मुंगेर के आदर्श परीक्षा केंद्र में जीविका भर्ती परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र उतरवाने को लेकर विवाद हो गया। खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय से आई महिला अभ्यर् ...और पढ़ें

    मंगलसूत्र उतरवाने पर भड़कीं महिला अभ्यर्थियां

    संवाद सूत्र, मुंगेर। मुंगेर के आदर्श परीक्षा केंद्र में जीविका की विभिन्न पदों एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सहित अन्य पदों के लिए चल रही परीक्षा के दौरान बुधवार विवाद खड़ा हो गया। 19 नवंबर से चल रही इस परीक्षा में मुंगेर के अलावा खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी पहुंच रही हैं। 

    बुधवार को परीक्षा केंद्र के बाहर अचानक उस समय हंगामा शुरू हो गया जब सुरक्षा जांच के दौरान कई महिलाओं से मंगलसूत्र व अन्य जेवरात उतारने को कहा गया। 

    मंगलसूत्र उतारने की बात पर महिलाएं आक्रोशित

    परीक्षा केंद्र पर उपस्थित सुरक्षा कर्मियों द्वारा मंगलसूत्र तक उतारने की बात कहे जाने पर महिलाएं आक्रोशित हो गईं और विरोध करने लगीं। कई महिला परीक्षार्थियों का आरोप था कि उनसे जबरन मंगलसूत्र उतरवाया गया। जबकि कोई स्पष्ट दिशा निर्देश कहीं जारी नहीं किया गया है। 

    हालांकि, केंद्र प्रबंधन की ओर से कहा गया कि यह जांच प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन महिलाओं ने इसे परंपरा और व्यक्तिगत अधिकारों से छेड़छाड़ बताते हुए जोरदार विरोध जताया। मामला बढ़ते-बढ़ते हंगामे में बदल गया, इसके बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। 

    किसी भी परीक्षार्थी से मंगलसूत्र नहीं उतरवाया जाएगा

    जीविका पदाधिकारी भी स्थिति संभालने पहुंच गए और महिलाओं को आश्वस्त किया कि किसी भी परीक्षार्थी से मंगलसूत्र नहीं उतरवाया जाएगा। लाउडस्पीकर से इसकी घोषणा भी करवाई गई।

    पुरानीगंज की अनुप्रिया चौधरी बहादुर नगर की खुशबू कुमारी और रोसड़ा की सोनाली कुमारी ने कहा कि शादी के बाद से उन्होंने कभी मंगलसूत्र और पैर से बिछिया नहीं उतारा, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था जब तक कि वे इसे उतार न दें यह हमारी परंपरा और आस्था का विषय है। सुरक्षा जांच जरूरी है पर इसका यह मतलब नहीं कि संस्कृति से खिलवाड़ हो।

    डीएम गंभीरता से ने लिया

    मामला की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने भी इसे गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों से पूरी जानकारी तलब की। जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में महिलाओं का मंगलसूत्र नहीं उतारा जाएगा। 

    उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर कुछ सामान लेकर जाना मना है। उसे लेकर परीक्षार्थी नहीं जा सकते हैं, लेकिन मंगलसूत्र पहनकर अभ्यर्थी जा सकती हैं।