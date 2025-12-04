Language
    मुंगेर-मोकामा और रक्सौल-हल्दिया फोरलेन पर आया बड़ा अपडेट, DM ने दिया जमीन अधिग्रहण का आदेश

    By Manish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पणीकर ने भूमि अधिग्रहण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

    मुंगेर-मोकामा और रक्सौल-हल्दिया फोरलेन पर आया बड़ा अपडेट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने बुधवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिले में चल रहे भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित सभी सीओ को सरकारी योजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

    डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से मुंगेर जिले में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत जितने भी निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण के कारण अवरूद्ध हो रहे हैं, उसमें संबंधित अंचलाधिकारी तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई करें, ताकि राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को ससमय पूर्ण किया जा सके तथा मुंगेर का विकास तीव्र गति से हो सके।

    उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिन भी अंचल में भूमि अधिग्रहण की समस्या सामने आ रही है, वहां के अंचलाधिकारी जल्द से जल्द संबंधित लोगों से मिलकर भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान करें, ताकि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न न हो सके।

    उन्होंने इसके लिए सभी सीओ को युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अंचल स्तर से कोई शिकायत अथवा लापरवाही की बात सामने आई तो संबंधित सीओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

    डीएम ने मुंगेर जिला अंतर्गत भू-अर्जन से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा की तथा यह निर्देश दिया कि मुंगेर-मोकामा तथा रक्सौल-हल्दिया फोरलेन पर त्वरित गति से अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाए। साथ ही सभी सीओ को निर्देश दिया कि जमाबंदी अद्यतन करने के सारे कार्य विशेष कैंप लगाकर समय से पूरा करें। मुख्यमंत्री प्रगति योजना से संबंधित अधिग्रहण की कार्रवाई एक माह के अंदर पूरा करें।

    जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अधिग्रहण के कार्य के लिए जो भी संसाधन चाहिए उसे तुरंत उपलब्ध कराया जाए। डीसीएलआर प्रत्येक सप्ताह अपने-अपने अनुमंडल के सीओ के साथ इसकी अलग से समीक्षा करेंगे और प्रतिवेदन डीएम को उपलब्ध कराएंगे। किसी भी परिस्थिति में विलंब के लिए जो भी जवाबदेह होंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।