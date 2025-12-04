मुंगेर-मोकामा और रक्सौल-हल्दिया फोरलेन पर आया बड़ा अपडेट, DM ने दिया जमीन अधिग्रहण का आदेश

जागरण संवाददाता, मुंगेर। डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने बुधवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिले में चल रहे भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित सभी सीओ को सरकारी योजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से मुंगेर जिले में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत जितने भी निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण के कारण अवरूद्ध हो रहे हैं, उसमें संबंधित अंचलाधिकारी तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई करें, ताकि राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को ससमय पूर्ण किया जा सके तथा मुंगेर का विकास तीव्र गति से हो सके।

उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिन भी अंचल में भूमि अधिग्रहण की समस्या सामने आ रही है, वहां के अंचलाधिकारी जल्द से जल्द संबंधित लोगों से मिलकर भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान करें, ताकि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न न हो सके।

उन्होंने इसके लिए सभी सीओ को युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अंचल स्तर से कोई शिकायत अथवा लापरवाही की बात सामने आई तो संबंधित सीओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने मुंगेर जिला अंतर्गत भू-अर्जन से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा की तथा यह निर्देश दिया कि मुंगेर-मोकामा तथा रक्सौल-हल्दिया फोरलेन पर त्वरित गति से अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाए। साथ ही सभी सीओ को निर्देश दिया कि जमाबंदी अद्यतन करने के सारे कार्य विशेष कैंप लगाकर समय से पूरा करें। मुख्यमंत्री प्रगति योजना से संबंधित अधिग्रहण की कार्रवाई एक माह के अंदर पूरा करें।