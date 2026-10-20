 मुंगेर के तारापुर में भीषण आग से लाखों का नुकसान, सब्जी मार्केट की 6 दुकानें जलकर राख 

संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। तारापुर थाना के समीप मुख्य सड़क स्थित सब्जी मार्केट में मंगलवार की अहले सुबह भीषण आग लगने से छह दुकानें जलकर राख हो गईं। आग की लपटों ने दुकानदारों की वर्षों की मेहनत और जमा पूंजी को पलभर में खाक कर दिया।

अग्निकांड में सात से आठ लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कई दुकानदारों ने कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू किया था। अब दुकान और सामान जलने के बाद उनके सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है।