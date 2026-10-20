मधुबनी के फुलपरास में तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत, मातम पसरा

जागरण संवाददाता, फुलपरास (मधुबनी)। Phulparas Two Brothers Drown: फुलपरास थाना क्षेत्र के सिसबार गांव में तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई।

दोनों भाई सिसबार में दुर्गापूजा को लेकर लगे मेले में पिता की मनिहारा दुकान में सहयोग करते थे। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

पिता की दुकान पर मदद

जानकारी के अनुसार, लौकहा वार्ड नौ निवासी मो. मजीबुल सिसबार में दुर्गापूजा मेले के दौरान मनिहारा की दुकान लगाते थे।

उनके 14 वर्षीय पुत्र मो. मुर्तुज और 11 वर्षीय पुत्र मो. मुख्तार भी पिता के सहयोग के लिए दुकान पर रहते थे। मंगलवार को दोनों भाई शौच के लिए गए थे।

काफी देर तक दोनों के वापस नहीं लौटने पर पिता उनकी खोज में निकले। इसी दौरान उन्होंने दोनों भाइयों को तालाब में डूबते देखा। पिता ने दोनों को तालाब से बाहर निकाला और इलाज के लिए खुटौना सीएचसी ले गए।