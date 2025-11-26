Munger News: तारापुर में अतिक्रमण हटाने में महकमा फेल, अब लोगों को सम्राट चौधरी से उम्मीद

शासन-प्रशासन से उम्मीद अब खत्म-सी हो गई है। अतिक्रमण और महाजाम ने लोगों का जीवन तनावपूर्ण कर दिया है। अब उम्मीद सिर्फ हमारे नए विधायक व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से है। - निशिकांत मिश्र, कुम्हारटोला

थाना से सौ मीटर की दूरी पर जाम सबसे अधिक लगता है। फल-सब्जी की सड़क किनारे दुकानें और ठेले जाम की जड़ हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचने में रोजाना देर होती है। सम्राट चौधरी से ही समाधान की आस है। - बालमुकुंद झा, वाहन चालक झखरा



प्रशासन पंगु है और आमलोगों की तकलीफों से बेखबर। नगर पंचायत बनने के बाद भी अपेक्षाएं अधूरी हैं। सौभाग्य है कि इस बार तारापुर को सम्राट चौधरी जैसे सशक्त नेतृत्व मिले हैं। इसलिए जनता की उम्मीदें उन्हीं पर टिकी हैं। - मनोरंजन चौधरी, धौनी

मोहनगंज बस स्टैंड और शहीद चौक से आरएस कॉलेज तक सड़क का बड़ा हिस्सा जाम में जकड़ा रहता है। थाना के आसपास पैदल चलना भी मुश्किल है। जनता को विश्वास है कि इसका स्थाई समाधान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही करेंगे। - आलोक शुक्ला, छत्रहार