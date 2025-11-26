Munger News: तारापुर में अतिक्रमण हटाने में महकमा फेल, अब लोगों को सम्राट चौधरी से उम्मीद
तारापुर में अतिक्रमण के कारण लगने वाले महाजाम से लोग परेशान हैं। प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। लोगों की उम्मीदें अब स्थानीय विधायक और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर टिकी हैं, जिनसे वे इस समस्या के स्थाई समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।
मनोज कुमार मिश्र, तारापुर (मुंगेर)। अतिक्रमण के कारण तारापुर में महाजाम का संकट अब दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। शहर को जाम से कब मुक्ति मिलेगी यह सवाल हर दिन आम लोग पूछते हैं। प्रशासनिक महकमा इस समस्या के समाधान में प्रयास के बाद भी लगातार फेल है। हालात यह है कि बहानों की लंबी कतार तो है, पर गंभीर कार्ययोजना कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में यहां के लोगों की उम्मीद अब उनके विधायक सह प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये है।
बताते चलें कि करीब सप्ताह भर पहले दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के बाद एसडीओ राकेश रंजन कुमार ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने एवं जाम से राहत देने का आश्वासन दिया था। तय हुआ था कि डॉ. जीवनानंद मिश्र मार्केट के सामने, चौरा नदी के किनारे, छत्रहार मोड़ के सामने, तथा खड़गपुर रोड में आरएस कॉलेज के आगे की सरकारी खाली जमीन को वेंडिंग जोन बनाया जाएगा।
फुटपाथी सब्जी, फल, मछली, मुर्गा एवं अन्य दुकानदारों को वहां व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। सड़क पर किसी भी प्रकार का अस्थायी या स्थायी अतिक्रमण नहीं रहेगा। दूसरे चरण में ई-रिक्शा पार्किंग और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना बनी। नगर पंचायत को कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया।
हालांकि, नगर पंचायत के सिटी मैनेजर रोहित कुमार ने बताया कि डॉ. जीवनानंद मिश्र मार्केट के सामने की जमीन का समतलीकरण पूरा हो चुका है। अन्य स्थानों पर भी काम जल्द होगा और खोमचा, डलिया, ठेला व्यवसायियों को नए स्थान पर बसाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।
शासन-प्रशासन से उम्मीद अब खत्म-सी हो गई है। अतिक्रमण और महाजाम ने लोगों का जीवन तनावपूर्ण कर दिया है। अब उम्मीद सिर्फ हमारे नए विधायक व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से है। - निशिकांत मिश्र, कुम्हारटोला
थाना से सौ मीटर की दूरी पर जाम सबसे अधिक लगता है। फल-सब्जी की सड़क किनारे दुकानें और ठेले जाम की जड़ हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचने में रोजाना देर होती है। सम्राट चौधरी से ही समाधान की आस है। - बालमुकुंद झा, वाहन चालक झखरा
प्रशासन पंगु है और आमलोगों की तकलीफों से बेखबर। नगर पंचायत बनने के बाद भी अपेक्षाएं अधूरी हैं। सौभाग्य है कि इस बार तारापुर को सम्राट चौधरी जैसे सशक्त नेतृत्व मिले हैं। इसलिए जनता की उम्मीदें उन्हीं पर टिकी हैं। - मनोरंजन चौधरी, धौनी
मोहनगंज बस स्टैंड और शहीद चौक से आरएस कॉलेज तक सड़क का बड़ा हिस्सा जाम में जकड़ा रहता है। थाना के आसपास पैदल चलना भी मुश्किल है। जनता को विश्वास है कि इसका स्थाई समाधान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही करेंगे। - आलोक शुक्ला, छत्रहार
