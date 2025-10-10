तारापुर विधानसभा सीट: कभी कांग्रेस का दबदबा, अब पिछली चार बार से जदयू का राज

राम प्रवेश सिंह, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। तारापुर विधानसभा क्षेत्र मुंगेर जिले में पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र जमुई है। इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा था। यहां से पांच बार कांग्रेस से विधायक रहे। दो बार बासुकीनाथ राय और एक-एक बार जयमंगल सिंह, तारणी प्रसाद और शकुनी चौधरी कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे। इसके बाद इस सीट पर सोशलिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया।

यहां अब तक 19 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें दो उपचुनाव भी शामिल है। अब तक इस विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने पांच बार जीत दर्ज किया है। राजद ने तीन बार अपना परचम लहराया है, जबकि जदयू ने चार बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा संयुक्त समाजवादी पार्टी, शोषित दल, जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार ने एक एक बार यहां के विधानसभा सीट पर अपनी अपनी जीत दर्ज की है।

1972 और फिर वर्ष 1990 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीती थी। इसके बाद आज तक कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीत सकी है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो तारापुर विधानसभा में कांग्रेस के कमजोर होने के कई कारण हैं। यहां के कांग्रेस नेताओं के गुटबाजी भी बड़ी वजह है।

राजद ने इस विधानसभा से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर राजद ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। अब पिछले कई चुनाव से कांग्रेस और राजद एक साथ चुनाव लड़ रही है और यहां की सीट पर राजद अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। इस सीट पर राजद और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर होती है।