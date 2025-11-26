Munger News: किराना दुकान में घुसी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, चाय पी रहे 7 लोग घायल

जागरण संवाददाता, मुंगेर। हेमजापुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर स्थित चांद टोला में बुधवार की सुबह एक बड़ी दुर्घटना हो गई। लखीसराय की ओर से आ रहे स्कार्पियो अचानक सड़क किनारे स्थित किराना दुकान में घुस गया। दुकान के आसपास बैठे लोग संभल भी नहीं सके और कई लोग उसकी चपेट में आ गए।

हादसे में तीन बच्ची सहित कुल सात लोग घायल हुए हैं। घायलों में सुंदरपुर निवासी महेश मांझी (60), झड़ी देवी (58), भगत महतो (55), सुरेश महतो (56) के अलावा स्कूल जाने के लिए घर से निकली तीन बच्ची संध्या कुमारी (11), गोगी कुमारी (15) और अंजली कुमारी (12) शामिल हैं।

सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सुबह करीब सात बजे यह सभी लोग चांद टोला स्थित किराना दुकान से सटे एक चाय दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान तीनों बच्चियां स्कूल जाने से पहले कुछ सामान खरीदने दुकान में पहुंची थीं।

तभी तेज गति से आ रही स्कार्पियो अचानक अनियंत्रित होकर सीधे दुकान में जा घुसी। लोगों का कहना है कि वाहन की स्पीड काफी अधिक थी। जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई।