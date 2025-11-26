Language
    Munger News: किराना दुकान में घुसी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, चाय पी रहे 7 लोग घायल

    By RajnishEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:24 AM (IST)

    मुंगेर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एक किराना दुकान में घुस गई, जिससे चाय पी रहे सात लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में ले लिया गया है।

    Hero Image

    सड़क दुर्घटना में बच्चियां भी घायल। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। हेमजापुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर स्थित चांद टोला में बुधवार की सुबह एक बड़ी दुर्घटना हो गई। लखीसराय की ओर से आ रहे स्कार्पियो अचानक सड़क किनारे स्थित किराना दुकान में घुस गया। दुकान के आसपास बैठे लोग संभल भी नहीं सके और कई लोग उसकी चपेट में आ गए।

    हादसे में तीन बच्ची सहित कुल सात लोग घायल हुए हैं। घायलों में सुंदरपुर निवासी महेश मांझी (60), झड़ी देवी (58), भगत महतो (55), सुरेश महतो (56) के अलावा स्कूल जाने के लिए घर से निकली तीन बच्ची संध्या कुमारी (11), गोगी कुमारी (15) और अंजली कुमारी (12) शामिल हैं।

    सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सुबह करीब सात बजे यह सभी लोग चांद टोला स्थित किराना दुकान से सटे एक चाय दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान तीनों बच्चियां स्कूल जाने से पहले कुछ सामान खरीदने दुकान में पहुंची थीं।

    तभी तेज गति से आ रही स्कार्पियो अचानक अनियंत्रित होकर सीधे दुकान में जा घुसी। लोगों का कहना है कि वाहन की स्पीड काफी अधिक थी। जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई।

    ग्रामीणों ने स्कार्पियो चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक भागने लगा। हेमजापुर थाने की पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन नियंत्रण के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।