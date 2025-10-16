Language
    Shivdeep Lande: कितने अमीर हैं पूर्व IPS शिवदीप लांडे और उनकी पत्नी? हलफनामे से खुला संपत्ति का राज

    By Rajnish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:11 PM (IST)

    पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है। हलफनामे के अनुसार, उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनके बैंक खाते में 20 लाख से अधिक की राशि जमा है और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 6.65 करोड़ का निवेश किया है। लांडे पर 2.5 करोड़ का होम लोन भी है। उनकी पत्नी ममता शिवदीप लांडे एक बिजनेस वुमेन हैं और उनके पास 100 ग्राम सोना है।

    Hero Image

    पत्नी ममता और बेटी के साथ शिवदीप लांडे। फोटो: फेसबुक

    संवाद सहयोगी, मुंगेर। पूर्व आईपीएस शिवदीप वामन राव लांडे (Shivdeep Lande Net Worth) ने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र (Jamalpur Vidhan Sabha Seat) से गुरुवार को नामांकन किया। लांडे पिछले चार माह से लगातार क्षेत्र में सक्रिय दिख रहे हैं।

    आईजी पद से इस्तीफा देने के बाद लांडे ने राजनीति का रास्ता अपनाया। लांडे का मुंगेर से गहरा लगाव है। वह जमालपुर के अलावा अररिया से भी चुनाव लड़ेंगे। निर्वाची पदाधिकारी के यहां दिए गए हलफनामे के अनुसार उन पर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

    बैंक में कुल जमा राशि 20 लाख 33 हजार 515 रुपये हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने छह करोड़ 65 लाख 49 हजार का निवेश भी किया है। इन्होंने अपना पता कदमकुआं (पटना) दर्ज कराया है। इन्हें विरासत में कोई संपत्ति नहीं मिली है। 20 लाख की गाड़ी है। दो करोड़ 50 लाख का उन पर होम लोन है।

    इनकी पत्नी ममता शिवदीप लांडे बिजनेस वुमेन हैं। इनके पास 100 ग्राम सोना भी है। शिवदीप मुंगेर एएसपी बनकर यह 2009 में आए। 2011 तक यहां रहे। युवाओं का इनके प्रति काफी लगाव है। बाद में उन्होंने आईजी के पद से त्यागपत्र दिया।

    भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय पर 28 लाख का कर्ज, 13.41 बैंक में जमा

    एनडीए ने इस बार मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट कुमार प्रणय को दिया है। गुरुवार को उन्होंने नामांकन कराया। प्रणय मूल रूप से जिले के तारापुर के रहने वाले हैं। वह वैश्य समाज से आते हैं।

    वैश्य समाज के वोटरों को गोलबंद करने के लिए पार्टी ने मौजूदा विधायक प्रणव कुमार को टिकट नहीं दिया। निवार्ची पदाधिकारी के यहां दिए हलफनामा में कुमार परिणय ने सात मुकदमा का उल्लेख किया है।

    हवेली खड़गपुर थाना में तीन, मुफस्सिल थाना में दो, धरहरा, जमालपुर और कोतवाली थाना में एक-एक केस दर्ज है। खड़गपुर थाना में दर्ज मामला आचार संहिता का उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। इनका बैंक में 13 लाख 41हजार 844 रुपये जमा है। साथ ही बैंक का 28 लाख 41हजार 273 रुपये कर्ज भी है। इनके पास 240 ग्राम यानी 30 लाख का सोना है। 1.30 लाख का चांदी के जेवरात है।