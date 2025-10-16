Shivdeep Lande: कितने अमीर हैं पूर्व IPS शिवदीप लांडे और उनकी पत्नी? हलफनामे से खुला संपत्ति का राज

संवाद सहयोगी, मुंगेर। पूर्व आईपीएस शिवदीप वामन राव लांडे (Shivdeep Lande Net Worth) ने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र (Jamalpur Vidhan Sabha Seat) से गुरुवार को नामांकन किया। लांडे पिछले चार माह से लगातार क्षेत्र में सक्रिय दिख रहे हैं। आईजी पद से इस्तीफा देने के बाद लांडे ने राजनीति का रास्ता अपनाया। लांडे का मुंगेर से गहरा लगाव है। वह जमालपुर के अलावा अररिया से भी चुनाव लड़ेंगे। निर्वाची पदाधिकारी के यहां दिए गए हलफनामे के अनुसार उन पर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

बैंक में कुल जमा राशि 20 लाख 33 हजार 515 रुपये हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने छह करोड़ 65 लाख 49 हजार का निवेश भी किया है। इन्होंने अपना पता कदमकुआं (पटना) दर्ज कराया है। इन्हें विरासत में कोई संपत्ति नहीं मिली है। 20 लाख की गाड़ी है। दो करोड़ 50 लाख का उन पर होम लोन है।

इनकी पत्नी ममता शिवदीप लांडे बिजनेस वुमेन हैं। इनके पास 100 ग्राम सोना भी है। शिवदीप मुंगेर एएसपी बनकर यह 2009 में आए। 2011 तक यहां रहे। युवाओं का इनके प्रति काफी लगाव है। बाद में उन्होंने आईजी के पद से त्यागपत्र दिया।

भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय पर 28 लाख का कर्ज, 13.41 बैंक में जमा एनडीए ने इस बार मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट कुमार प्रणय को दिया है। गुरुवार को उन्होंने नामांकन कराया। प्रणय मूल रूप से जिले के तारापुर के रहने वाले हैं। वह वैश्य समाज से आते हैं।